黃國昌批蘇貞昌「國影二期」跳票 新北議員打臉：沒搞清楚帶風向

民眾黨跟黃國昌拿「國影二期」大做文章，民進黨新北市新莊區議員翁震州認為，討論市政可以監督，但請把脈絡講清楚，而不是用片面數字帶風向。（取自翁震州臉書）

民眾黨新北市長參選人黃國昌今批評前行政院長蘇貞昌承諾在國家電影及視聽文化中心第一期旁的閒置土地建置「國影二期」，中央政府全額出資，但迄今仍閒置，痛批中央建設大跳票；若他當選新北市長，將收回土地打造複合藝文中心。新莊在地的民進黨議員翁震州認為，民眾黨跟黃國昌拿「國影二期」大做文章，事實上是新北市府追加設計、導致重新審議；他強調，討論市政可以監督，但請把脈絡講清楚，而不是用片面數字帶風向。

翁震州批評，民眾黨、黃國昌拿「國影二期」工程的45億元變90億元大做文章，講得好像工程經費無端暴增、亂花錢，但「你們真的搞清楚內容了嗎？」原先規劃經費約45億元，但後續新北要求加蓋停車場，進度因此延宕，金額也不是憑空暴增，因為需要地下4層停車場、都市計畫要求設置2座空橋、整體建築量體增加，工程規模擴大，經費自然需要重新評估，因此總經費可能接近翻倍，也因為金額變動，必須重新送行政院核定。

翁震州質疑，如果現在因為經費增加就要全部喊卡，那請問是要收回原本的功能規劃？不要國影中心？全部改成停車場嗎？他強調，公共工程每一次設計變更，都會牽動經費與期程，「討論市政，可以監督，但請把脈絡講清楚，而不是用片面數字帶風向」。

翁震州說：「我們可以理解黃姓候選人擔心邊緣化、急著創造聲量的焦慮感，但新北市有400萬人口、有山海及鄉村與城市風貌的29區，值得各位候選人花更多時間去走訪和深入了解，再提出自己的政策願景」。

