在野軍購條例金額恐不到政院1/3 馬依翔：如「截肢」限制國軍備戰

圖為台灣基進上月新任秘書長就職儀式，由備役空軍上校馬依翔（右）接任吳欣岱（左）。（資料照）

行政院版1.25兆國防特別預算條例草案本周五將付委審查，與此同時，併案送審的民眾黨團版及研擬中的國民黨團版草案，其總金額都不及政院版3分之1，「削砍」目標明顯。對此，台灣基進黨秘書長馬依翔指出，「折價預算」不只削弱國軍長期戰備能力、阻撓不對稱戰力建構，更恐致國內軍工業萎縮，衝擊台美軍事合作信心，呼籲立院完整通過政院版條例，確實強化國家安全。

空軍備役上校、台灣基進黨秘書長馬依翔表示，隨著美國上（2）月底對伊朗發起「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），從全球戰略架構來看，美軍在中東地區投入大量資源、全球戰略重心被迫轉移，基於歷史經驗，中共往往會在地緣政治的真空期加速擴張，使台灣建構「強化防衛韌性」變得前所未有的迫切。

馬依翔直言，行政院提出的1.25兆元特別預算並非隨意喊價，而是根據國防部建軍備戰實際需要所精算出的防衛成本；相較之下，在野黨版本（3500億至4000億）僅約政院版三分之一，這將導致我國在面對中共「由演轉戰」威脅時，缺乏足夠財力支撐長期的戰備消耗。

「折價預算」衝擊不對稱戰力

針對立院在野黨團擬提金額不及政院版1/3的國防特別條例草案，馬依翔分析，若立院最終通過前述版本條例並編列預算，將在三個層面形成衝擊。首先，國軍的「不對稱戰力」建置將中斷，由於政院版預算涵蓋「C5ISR系統」及「非紅供應鏈」的規模化量產，而在野版縮水預算將僅勉強維持既有採購，無法支持無人機群、多層次防空網等新戰力成軍，形成戰力斷層。

其次，我國國防工業研發能量將萎縮，諸如漢翔、台船等國內廠商都會因供應鏈合約不確定，導致研發人才流失，削弱我國「國防自主」的根基；更嚴重的是，國防採購涉及長達數年的生產排程，預算大幅縮減不只導致已洽談的軍購計畫須重新議約，在面臨採購成本上升的同時，更恐損及盟友對我防衛承諾的信任。

馬依翔主張，國防預算不應被視作一般行政經費而討價還價，而應以「威脅導向」編列預算，也就是說，經費規模要對應中共軍費增長速度、美伊戰爭後印太變局，而非人為喊價設定門檻；同時表態支持1.25兆元完整付委，呼籲立院回歸專業審查，可在委員會中逐項討論有疑慮的特定項目，直言在野黨的杯葛作法如同「截肢」，限制了國防部的建軍彈性。

