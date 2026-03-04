涉性騷女里長！林勝東曾狠嗆林昶佐、疑超收電費與攤商互槓

北市環南市場自治會長林勝東。（資料照）

北市萬華區華江里女里長洪佳君日前指控，遭具有權勢的地方人士性騷擾，今（4日）週刊爆出該人士就是環南市場自治會會長林勝東。據了解，疫情期間，林勝東曾當著媒體的面，痛罵時任立委的林昶佐，因而聲名大噪，本次性騷案還扯出案外案，據傳林勝東勢力雄厚，為了台北畜產公司要調漲管理費一事，找議員跟市府、畜產公司對槓。

記者致電給林勝東轉接語音信箱，無法得知其回應。

洪佳君在2月12日臉書發文遭性騷擾，被從背後環抱、強吻，透露對方是「地方上資深的前輩，在疫情時上過新聞的名人，長期擔任管理公共事務的職務」，2月14日洪佳君在選區議員洪婉臻陪同下召開記者會，已完成相關報案程序。週刊今爆出涉嫌性騷擾的「資深前輩」就是環南市場自治會會長林勝東。

環南市場超過1500個攤位，號稱是全國最大批發市場，林勝東擔任環南市場自治會會長後，據傳作風強勢，並與各界人士都有交情。過去疫情期間，前台北市長柯文哲曾在環南市場前說明疫情作為，當時立委林昶佐質疑防疫動作太慢，遭到林勝東當著媒體反嗆林昶佐疫情期間不關心在地攤商，直批他「騙肖」。

環南市場也在2023年被爆出電費超收爭議，有攤商質疑自治會決策黑箱帳務不清，電費單月超收上百萬元，林勝東召開記者會說明，場外有攤商手舉「坑殺攤商」、「市場處瀆職」布條，林勝東也與到場攤商發口角衝突，場面一度緊張。

林勝東除了是環南市場自治會會長，同時也身為台北畜產公司的承銷商，與家人共同掌握三條屠宰線，由於不滿台北畜產公司去年將提高新費率，傳出林勝東因此找到議員介入，與市府、畜產公司對槓，原先在3月份實施新費率，變成9月份才施行。

