內幕》拿和平獎設局川普「棄台」大交易 北京意在瓦解第一島鏈

「川習會」將於月底登場，據透露，北京當局拋出新一波「棄台論」，將台灣定位為美國的「戰略累贅」，並以「諾貝爾和平獎」為誘餌，促使美國減少對台軍售，意圖讓台灣及第一島鏈從美國戰略地圖脫鉤斷鏈；但相關人士認為，美國總統川普不會輕易上當。

據北京方面消息，農曆年前因美國對等關稅裁決無效，加上期中選舉接近，北京評估自身已在「川習會」前取得戰略機先，因此加大在國際上操作「大交易論」，透過中國學者王緝思、吳心伯等人，結合美國貓熊派鼓吹新一波「棄台論」，短程目標是阻止川普下一波對台軍售，中長程目標則意圖讓第一島鏈從美國的戰略地圖「脫鉤斷鏈」。

據透露，北京這套「大交易論」有三大戰略目標，首先，藉由國民黨主席鄭麗文倡議「和平框架」等方式，對外營造「北京與台灣多數民意已經站在一起」的氛圍，藉此宣稱兩岸已達成《八一七公報》所謂「北京正尋求和平推動對台進程」的階段，進而要求美方逐年減少對台軍售，這也是中國國家主席習近平先前在「川習通話」中，特別要美方減少對台軍售的原因。

其次，中方企圖創造「台灣是美國的負擔、而非戰略利益」的風向，消磨美國社會對台灣的支持。

第三則是針對川普個人發動更深層的心理戰，據指出，中國全力建構一套敘事，暗示川普若配合「大交易」，將對世界和平有卓越貢獻，「諾貝爾和平獎」非他莫屬；與此同時，中方也在「川習會」前釋放願意對美採購更多農產品的訊息，不僅有助川普期中選舉，更讓川普享有「贏」的感覺。

據指出，北京認為經過前述操作，能將台灣從美國《國家安全戰略》（NSS）架構中抽離，阻斷後續武裝行動。不過，相關人士認為，從美國近期對伊朗發動軍事行動判斷，川普顯然不會輕易上當。

