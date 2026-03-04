藍白閹割「台灣之盾」軍購預算 民進黨：恐放大中國飛彈威脅

民進黨發言人韓瑩今轉述中常會開會內容。（記者劉信德攝）

行政院版8年1.25兆元國防特別條例草案預計6日在立法院會付委，與民眾黨版本併案審查；國民黨版則陷入9千億元到3500億元不等的金額之爭。民進黨發言人韓瑩今（4日）表示，藍白版本皆閹割「台灣之盾」先進防空系統的經費，恐放大中國飛彈與無人機的威脅。

韓瑩指出，院版草案即將與在野黨版本一起完成一讀程序，交由外交及國防委員會、財政委員會審查；雖然法案終於有進展，但讓人非常擔心，國民黨與民眾黨的版本都刪除了「台灣之盾」先進防空系統的經費，可能放大中國飛彈與無人機的威脅。

針對「台灣之盾」（Taiwan Dome），韓瑩說明，該系統類似美國的金穹多層導彈防禦系統（Golden Dome），試圖整合以色列「鐵穹」低空防禦與美國「薩德」系統高空防禦，是能夠分層防禦、高度感知、有效攔截空襲的先進防空系統。比起現有分散、獨自運作的防空飛彈，台灣之盾能整合低空到高空，偵測追蹤，進而有效攔截。

韓瑩進一步說明，比起現有分散、獨自運作的防空飛彈，台灣之盾能整合低空到高空，偵測追蹤，進而有效攔截，且避免落入「拿高價值飛彈反制低價值威脅」的成本陷阱。以近期的伊朗戰爭為例，除了以色列的鐵穹系統持續活躍外，阿拉伯聯合大公國就運用薩德與其它防空系統，成功攔截96%飛彈與無人機攻擊，守護了杜拜、阿布達比等大城市的安全。

韓瑩說，面對中國步步進逼的威脅，台灣的防空必須用更完善的系統「整合」防禦，台灣之盾的必要性不言可喻。不過在野黨所提出的版本中，台灣之盾竟然不見蹤影，令人難以置信。

對於在野黨提案版本，韓瑩批評，究竟是藍白的國防專業知識不足、不清楚台灣的防禦需求？還是保衛國家的決心不夠充足，提出版本只是為了應付？國家防禦不能等，更不能亂刪亂提。藍白版本隨意將預算大幅下修成「閹割版」法案，未考量作戰需求及建案作業程序，不能真正有效保衛國家。

