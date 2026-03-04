美國關稅變變變、企業先「練功」 江啟臣：川普會窮盡所有手段

台中市長盧秀燕今天邀請產業界跟立委一起座談美國關稅，立法院副院長江啟臣表示，川普最厲害的是他用所有美國可以用的手段，如70年未用的338條款。（記者廖耀東攝）

美國關稅一變再變，台中市長盧秀燕今天邀請產業界跟立委一起座談。立法院副院長江啟臣表示，川普就是不確定，而且還會用其他法條，對川普而言，就是採單邊跟雙邊主義，雙邊就是說，他跟你談，談成了那就算了，談不成，他就打。江更示警，川普最厲害的是他用所有美國可以用的手段，如70年未用的338條款，「川普這個瘋子」在拿你沒辦法的時候，「東西可能就丟出來了」；他建議企業界現在就是要「練功」，想辦法不要讓大家翻臉，要讓美國覺得我方是有誠意在談。

江啟臣表示，關稅、能源問題很複雜，他要說川普就是不確定，所以企業界希望關稅能確定這件事情是有困難的，因此，台灣只能想辦法克服。

請繼續往下閱讀...

他強調，川普作風就是主張單邊跟雙邊主義。雙邊就是說他跟你談，談成了那就算了，談不成他就打；從川普上任以來，不管是在處理貿易關稅或者地緣政治，包括伊朗問題，大概都類似。

江啟臣說，台美關稅ART的效力能不能持續，希望美方能夠聽到台灣的需求，台灣願意、也有誠意跟美方談，但不要因為122條款，就毀了之前就談好的東西。

江啟臣更表示，川普是「他說了算」，所以當A法不行的時候用B法，B法不行用其他法；現在看到的其實只有1974年的貿易法、1962年的貿易擴張法，還有前陣子被高等法院所否決的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）。

江啟臣示警，川普最厲害的是他用所有美國可以用的手段，還有一個338條款、是1930年的關稅法，這關稅法非常厲害，只要對手國對美國有不當歧視，使美國的商業活動受到差別待遇，總統最高可額外課徵50%的重價關稅，或禁止進口，重點是他不用調查。

江啟臣指出，301及232都要調查，122不用調查，他後面要國會來追，就是150天後，國會就來追。但是338不用調查，由美國的貿易代表向總統建議實施，後續不需經過調查程序；這個法已經70年沒有用了，可是「川普這個瘋子」，他拿你沒辦法的時候，東西可能就丟出來了，很難講。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法