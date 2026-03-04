劉建國、張嘉郡對決雲林縣長 地方估「五五波」

雲林縣長選戰，民進黨由劉建國（左）、國民黨由張嘉郡（右）參選，地方估五五波開戰。（資料照，記者李文德攝）

2026九合一大選11月底投開票，雲林縣長選舉一戰，民進黨由立委劉建國二度參戰，國民黨則由立委張嘉郡披掛上陣。地方認為，此次選舉雙方各有優勢，選戰將以五五波為起點，劉建國如何做好「山海整合」出擊，張嘉郡如何擺脫既是助力也是包袱的「張家班」，可能是勝負關鍵。

劉建國從基層出身，一路從斗六市民代表、雲林縣議員到雲林第二選區（山線）立委，從政經歷紮實，至今立委資歷已經17年、五連霸，劉建國除了基層選民服務到位，更是長期關注弱勢、罕病、醫療等議題。而張嘉郡是第7、8屆第一選區（海線）立委，期間更擔任雲林縣青埔文教基金會董事長，關心教育，2024年以不分區立委之姿回鍋從政，加上有「張家班」資源，同樣基層實力雄厚，不容小覷。

地方認為，近年縣內歷經鄉鎮長補選，罷免丁學忠等戰役，現任國民黨籍雲林縣長張麗善親掌兵符，加上政績頗受好評，讓原本「綠大於藍」選民結構逐漸有鬆動，這次縣長選舉可能將以「五五波」開局。

綜觀近年來，劉建國、張嘉郡兩人常見同框，今年1月行政院長卓榮泰到元長視察時，兩人還在媒體鼓吹下握手、合照，表面和諧，但實則暗中較勁，例如，張嘉郡當場向卓揆喊話提高農民津貼，劉建國更以支持中央總預算、院版財劃法通過，希望不分黨支持等話語來回應，嗅得出煙硝味。

劉建國長期耕耘山線9鄉鎮市，經營山線駕輕就熟，一般認為，他本屆縣長選舉失利，主要是海線地區經營不足，因此，選後他將服務範圍擴及海線，甚至為地方建設爭取經費，努力「山海整合」，但對於海線地區的民眾如何更深入了解其個人魅力，更需要再加把勁

張嘉郡同樣在縣內勤走基層，對於地方建設也是不遺餘力爭取，不過「雲林張家班」猶如雙面刃，既是她最大的助力，反之也將成為包袱，雲林部分選民已厭煩家族政治，如何以實際行動向選民強調早已走出自己的道路，更是考驗她政治智慧。

