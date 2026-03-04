黃國昌涉變造偵訊音檔 吳宗憲大力護航 張育萌酸：現在怎麼不敢講話？

國民黨立委吳宗憲。（資料照）

民眾黨主席黃國昌去年在立法院質詢時，播放疑京華城案的「偵訊示範帶」，遭控涉嫌變造偵訊錄音檔。台北地檢署昨（3日）以涉嫌偽造文書，傳喚黃國昌。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌大酸，「當初黃國昌變造偵訊音檔，最大力護航的就是吳宗憲，現在黃國昌被傳喚了，吳宗憲怎麼不敢講話？」

張育萌在臉書發文表示，黃國昌去年公然在立法院播放變造檢察官偵訊錄音的「示範帶」，昨天以被告身分到北檢說明。而質詢當天，黃國昌硬播「示範帶」，現場的召委其實就是吳宗憲。更扯的是，輪到吳宗憲質詢的時候，他自甘淪為黃國昌的小弟，直接幫黃國昌背書，直呼「想不出來黃國昌涉及什麼條文」。法務部長鄭銘謙則回應說「黃國昌是用個案來講，我一直很反對」。吳宗憲又裝傻說，「他有說是針對哪一個案子嗎？因為我現在一下子忘了，我記憶力不太好」。

請繼續往下閱讀...

張育萌吐槽，黃國昌的「示範帶」裡面清楚提到「京華城」，還講到「朱將軍」，質疑「請問如果這不是個案，什麼才是個案？」而黃國昌上廣播節目，被媒體人平秀琳問示範帶是「自己做的喔？」黃國昌則大方承認「對啊！你懷疑喔？」

張育萌質疑，黃國昌超速飆車太超過了，現在被檢調約談，才開始裝可憐，「黃國昌敢不敢大方回答，到底是誰給他聽朱亞虎的偵訊光碟？他又憑什麼變造偵訊光碟？」而當初跟著超速、大力護航黃國昌的吳宗憲，「請問現在跑去宜蘭，準備要選舉的你，還是「不忘初心」一樣認為黃國昌可以隨便變造偵訊光碟嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法