蔡英文PO超狂轉職「教授→台灣總統」 萬人笑問：很閒再選一次？

前總統蔡英文2024年卸任，時常在社群平台Threads分享生活近況，以及「海巡」不同網友貼文，並留下各種引發熱議的幽默回應。日前有網友發文分享自己的職業轉換經歷，並好奇詢問提其他人是否有也類似經歷？該事後意外釣出蔡英文曬出舊照片留言加入討論串，內容迅速轟動全網，並吸引超過1000多萬名人次關注。

據了解，1名女網友在今年1月初在Threads提問「好奇大家做過最大的職業轉換是什麼？」，並動分享自己身經，透露自己是從「護理師」轉職成「房仲」。由於職業類型跨度較大，因此文章吸引許多網友瀏覽，還有其他過來人分享經歷，像是藝人賴銘分享自己是「歌手變廟公」、藝人黃少谷指出「樂團主唱→計程車司機→房仲」；衛福部前小編則以愛犬小二經歷回應「在馬路上亂竄被領養的流浪犬→衛福部總柴」。

該文發布2個多月後，蔡英文昨（3）日晚間也留言加入討論，不僅寫下自己「教授→台灣總統」的轉職經歷，還分享2張照片，1張是她過去任教時的歷史照，另1張則是擔任總統期間的畫面。蔡英文的回應令原PO驚喜不已，事後該留言吸引30多萬名人按讚，並再次也讓不少人網友調侃蔡英文，卸任後似乎真的越來越「熱衷滑手機」。

眾人表示，「退休人士一直掛網耶」、「沒人第一把就丟同花順的」、「到底有誰有辦法跟你一樣」、「台灣總統▶️職業網民aka嚕貓專業戶」、「我正式宣布，咱小英總統已網路成癮」、「妳現在是一次討回過去8年當總統沒空滑手機嗎？」、「我的大學教授有說過，小英總統曾是他的大學教授」、「這個很難，是史上第一高票當選，還要民意超高卸任，之後又呼聲超高人氣NO.1，前無古人後無來者」。

另有人開玩笑表示，「教授妳可以繼續當總統我不介意」、「你很閒的話，要不要再出來選總統」、「小英不介意的話可以來選桃園市長，我拉全家支持」、「整天給我上網衝浪，要不要考慮給我回來重新當總統」、「妳有空滑手機，不如出來選總統！（亞洲家長上身）」、「要不要挑戰台灣歷史上第1個卸任以後，又回任的總統」、「我只投你2次總統票，感覺很沒禮貌，可以讓我多投一次湊3次嗎？」、「如果妳真的覺得總統的經歷很光榮的話……妳不介意再當一次總統對吧」。

