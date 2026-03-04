怒轟鄭麗文！ 趙少康：軍購到現在沒看到版本太不像話

「軍購特別預算該怎麼審」戰鬥藍專題研討會，現場趙少康說明（記者田裕華攝）

立法院國民黨團明天將舉行黨團大會，確認軍購特別條例版本。前中廣董事長趙少康今（4）日舉辦「軍購特別預算該怎麼審」戰鬥藍專題研討會。臉書粉專「Mr.柯學先生」分享，趙少康在研討會中怒轟國民黨主席鄭麗文，到現在還沒看到軍購版本，實在太不像話、不可思議。

「Mr.柯學先生」在臉書PO出1段影片，影片中趙少康說「我也很驚訝到現在沒看到智庫的版本，這太不像話了，智庫不能取代黨團，這是很重要的一個原則，智庫怎麼能取代黨團？智庫是誰？智庫成員是誰？是哪些專家到現在我們一個都不知道，智庫提出來的案子要跟黨團溝通，今天禮拜三，禮拜五要付委了，明天黨團要討論沒有看到版本，這不可思議。」

網友們看到貼文後紛紛留言「再玩下去，綠卡就沒了」、「智庫在對岸」、「在罵行政院只有兩頁 結果你們一頁都沒有，隔空抓藥單」、「是誰說，國民黨可以提軍購案，不要自說白話以為老百姓不憧，立委僅能審查，不能提案，這個都不知道，猪都比你們聰明。」、「還妄想國民黨會有智庫人才？！笑死！」、「太不像話，沒剪綠卡都在裝死」。

