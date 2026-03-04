沒看到智庫版軍購條例趙少康批｢不像話｣ 國民黨：智庫不會取代黨團

國民黨立委徐巧芯今稱仍未看到國民黨智庫版本，引起前中廣董事長趙少康（見圖）批智庫不能取代立院黨團，「太不像話」。對此，國民黨文傳會副主委尹乃菁下午回應，智庫不可能、也不會取代黨團。（記者田裕華攝）

國民黨立法院黨團預計明天召開黨團大會，討論軍購特別條例版本，國民黨立委徐巧芯今稱仍未看到國民黨智庫版本，引起前中廣董事長趙少康批評智庫不能取代立院黨團，「太不像話」、「不可思議」。對此，國民黨文傳會副主委尹乃菁下午回應，智庫不可能、也不會取代黨團，智庫在黨團交辦、出作業的情況下做功課，需要請教很多過去國民黨執政時期的相關官員及專業的國防外交委員會委員，智庫只是做為幕僚角色，徐巧芯稱沒有看到，是因為版本還未出來，待最終版本完成後，必然會交給黨團，並由藍委們共同討論。

尹乃菁說，相信黨內都已經聽到趙少康的意見了，黨版軍購特別條例草案未來一定會經過立法院黨團充分討論後，產生一個最終的版本，而且大家將立場一致，立委們也會參考趙少康的意見，進行完整的考慮。

尹乃菁指出，今天中常會上討論議題單純，有幾位中常委對軍購議題表達關切，黨主席鄭麗文回應時強調，國民黨向來都是支持軍購，而且絕對是專業、負責的團隊，她要感謝立法院黨團總召傅崐萁過去一段時間積極溝通黨內各種意見與版本，最後國民黨所提出的黨版草案，立場絕對清楚而且一貫一致，鄭麗文並認為討論過程中出現各種意見，非常正常。

尹乃菁表示，中常委們關切軍購要買多少與金額，要求絕不能當冤大頭，就像肉包子打狗、有去無回，鄭麗文則說國民黨一定嚴格把關，專業負責地提出草案，會讓國人看到國民黨有過去長期執政的經驗，絕對受國人信賴；傅崐萁表示黨版草案的討論都是開放的，並採納各種意見。

此外，尹乃菁也說，現在外界把軍購特別條例的焦點放在3500億、8000億、1.25兆等金額，但軍購並非喊價，而是要能可獲得、可交付，符合台灣國防需要的前提，做出整體考量，而且要有符合的建案，並確保軍售項目可以取得，能保障並且符合台灣國防需要。

