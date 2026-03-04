連工總都噴韓國瑜、傅崐萁 她苦勸：下次好好投票別再教訓自己！

工總理事長潘俊榮。（工總提供）

八大工商團體3日舉辦新春聯誼活動，工總理事長潘俊榮透露，開工次日他便率領工總高層拜會韓國瑜、傅崐萁和一眾國民黨立委，請託儘快通過今年度中央政府總預算案與台美對等貿易協定（ART），還痛斥「你們在那裡這樣亂的話是對整個台灣是空轉、內耗」，引發外界熱議。對此，反紫光奇遊團成員許美華表示，過去一路支持國民黨的傳產業者，現在清醒還來得及，「下次好好投票，讓藍白得到教訓，不要再教訓自己了。」

許美華3日深夜在臉書發文表示，看到潘俊榮轟韓國瑜、傅崐萁等人的相關新聞後，去看了內容，覺得工總還是對國民黨太客氣了，「我本來期待工總理事長潘俊榮當面指著韓國瑜、傅崐萁罵人，但現場氣氛顯然不是這樣。潘理事長是今天在八大產業春節團拜的致詞時講到，開工第二天，他率領工總高層拜會韓國瑜、立法院國民黨黨團總召傅崐萁還有國民黨團30餘位立委的情況。潘俊榮當面強調『工總有160個產業公會、佔比台灣GDP53%，所以你們在那裡這樣亂的話是對整個台灣是空轉、內耗，你們快點給預算過，我們全部都給他請託、敬禮』」

「潘理事長說他鞠躬請託韓國瑜、傅崐萁還有國民黨立委，儘速審理總預算案與台美對等貿易協定（ART），萬般請託下終於獲得韓、傅允諾『一定化解、全力支持』。已經82歲的潘俊榮帶團在立法院跟國民黨鞠躬拜託，趕快通過總預算案還有台美關稅協議（ART），真是有夠無奈的場面。」

許美華慨歎，「在台灣過去這幾個世紀，幾乎所有傳產的產業公會，從工總、商總、工商協進會、中小企業協會……每次選舉公開表態，都是站台國民黨的鐵票。其實，今天台灣國會走到藍白過半聯手惡搞，一如潘俊榮口中所說，『你們（藍白）在那裡這樣亂的話是對整個台灣是空轉、內耗』的局面，各產業的潘俊榮們都推了一把。只能說，過去一路支持國民黨的傳產業者『自業自得』，但現在清醒還來得及，大可不必活得這麼委屈；不管是地方或總統大選，下次好好投票，讓藍白得到教訓，不要再教訓自己了。」

