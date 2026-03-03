參選台北市長？鄭麗君：心中只有關稅

行政院副院長鄭麗君（中）等人今到立法院專案報告。（記者羅沛德攝）

外傳民進黨內有人力拱領軍台美關稅談判的行政院副院長鄭麗君參選台北市長。鄭麗君今天在立法院表示，她現在唯一關切的事情、生活的關鍵字，只有2個字「關稅」，沒有其他的。

台美關稅談判於美東時間2月12日完成，並簽署台美對等貿易協定（ART）。不過，美國最高法院2月20日裁定，IEEPA（國際緊急經濟權力法）並無授權總統徵收關稅的權力，美國總統川普隨即改採1974年貿易法第122條，對全球統一徵收10%關稅且疊加既有MFN（最惠國待遇稅率），最長為期150天。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「台美關稅談判結果及其影響」專案報告並備質詢。

國民黨立委王鴻薇質詢時說，122條款的有效期限長達5個月，如果再啟動美國1962年貿易擴張法第232條款以及1974年貿易法第301條款等調查，起碼半年以上。她問鄭麗君，在這些都沒有底定之前，會不會離開行政院副院長職務，會不會去選舉。

鄭麗君表示，她現在一心希望在美方後續的法律變動中，為國家與產業爭取最大利益，這是她現在心中唯一關切的事情，她現在生活的關鍵字只有2個字，就是「關稅」，沒有其他的。

鄭麗君說，把談判的事情做好是政府努力的目標，也是她現在的職責，身為國家談判代表，她最優先要做的事情就是在後續變動中，為國家及產業爭取最大利益。過去10個月，政府都是在變數中爭取國家最大利益。

王鴻薇詢問，是否會把台美對等關稅談判，包含貿易協定、台美投資合作備忘錄（MOU），全部底定之後，才會有其他打算。

鄭麗君說，她心中沒有這個問題，「為什麼我要回答這個問題？」她的目標就是要鞏固談判結果。

卓榮泰也說，鄭麗君是談判團隊代表之一，政府會把所有談判事情做到最好，保障國家跟產業最大利益，選舉是另外一回事。

