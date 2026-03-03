為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    白拚議員遍地開花！台中北屯區吳皇昇、邱于珊相爭 民調決勝

    2026/03/03 18:38 記者蘇金鳳／台中報導
    民眾黨台中市黨部主委陳清龍表示，民眾黨北屯區市議員人選確定採民調，但不公布民調日期。（記者蘇金鳳攝）

    民眾黨台中市議員北屯區有兩人參選，中西區目前有意願只有一位，中市黨部主委陳清龍表示，民眾黨選舉決策委員會今天下午通過北屯區市議員的產生採民調，但是民調日期不公布，一旦民調結果出爐後，北屯區提名人選跟中西區採徵召人選許瑞宏會一起公布。

    民眾黨在台中市的大里霧峰、豐原、西屯、太平的市議員參選人的人選都已產生，但是競爭最激烈的北屯區有吳皇昇及邱于珊兩人要參選，雖然民眾黨已傾向民調，但至今都尚未決定何時民調。

    中市黨部主委陳清龍表示，今天下午民眾黨中央的選決會已開會決定，北屯區決定採民調，民調公司都經兩位參選人同意，但是民調時間則不公布，獲得提名的人選會在民調後才公布。

    陳清龍並表示，因為中西區選情較為單純，有意願只有許瑞宏，因此今天決定徵召許瑞宏參選，因此會一併跟北屯區民調結束後，一同公布，至於其他選區，再列為下階段。

    民眾黨目前已在后里豐原提名連小華、西屯區提名劉芩妤 、太平提名許書豪，大里霧峰提名現任市議員江和樹。

