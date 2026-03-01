有興趣嗎？彰縣標售祭祀公業土地 最低每平方公尺2560元

彰縣標售祭祀公業土地，標售底價最高每平方公尺3895元，位於伸港鄉。（彰化縣政府提供）

彰化縣政府標售今年第1批祭祀公業未能釐清權屬土地，已開始展開公告，底價最低的農牧用地位於埔鹽鄉，面積54平方公尺，權利範圍為1/1，折算每平方公尺單價為2560元；底價最高為伸港鄉農業區用地，每平方公尺為3895元。

縣府表示，這次標售當中，底價最低的是第22標「埔鹽鄉東榮段2117-0002地號」為農牧用地，底價為13萬8240元，該標的位置與第18標「埔鹽鄉東榮段2114-0000地號」、20標「2116-0000地號」及21標「2117-0000地號」3筆相鄰。

縣府強調，這次標售當中，標售底價最高的是第5標「伸港鄉伸南段0120-0000地號」的農業區用地，面積有2802平方公尺、權利範圍全部，每平方公尺3895元，底價為1091萬3790元。此標為合計標售，包括伸南段0107-0000地號農業用地，標售底價180萬7014元，面積484平方公尺、權利範圍全部，每平方公尺3733.5元，總計標售底價為1272萬804元。

縣府指出，這次標售土地，主要是祭祀公業未能釐清權屬土地清理，經公告期滿3年無人申報、經申報被駁回，屆期未提起訴願或訴請法院裁判及經訴願決定或法院裁判駁回確定之土地，除公共設施用地外，由本府辦理代為標售。

彰縣標售祭祀公業土地最低每平方公尺2560元，位於埔鹽鄉。（彰化縣政府提供）

