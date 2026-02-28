不讓兒子參與政治！彰化市長林世賢的父親，在228將槍枝帶離派出所背上叛變罪。

彰化市長林世賢（前排右二）參與彰化縣追思228活動。（林世賢提供）

228事件創傷遺毒有多大？彰化市長林世賢表示，他的父親林瑞呈曾任派出所所長，不想對衝撞派出所的群眾開槍，決定把所有槍枝帶離派出所，所有同仁都返家避難，下場就是背上叛變罪，一生不讓兒子參與政治，直到彌留仍揮不去恐懼！

林世賢表示，他是在父親過世後才參選，主因就是他從小到大，父親一再交代不要討論政治，不要參與政治，但他總是叛逆，年輕投身環保運動，後來還走上街頭反對國光石化。

林世賢指出，父親原本是派出所的主管，228事件爆發後，因為各地情勢迅速失控，群眾衝擊派出所，衝突一觸即發。依照規定，警察只能持槍自衛，一旦開火，必然流血傷亡。父親最後決定把所有槍枝武器帶離派出所，命令警察同仁各自返家躲避，關閉派出所，避免民警武力衝突。

林世賢強調，父親的決定背上擅離職守、叛變等罪，還被抓去關，最後是姑姑變賣大批房產，才保住父親一命，把父親從牢籠救出，但白色恐怖的陰影從此跟著父親，直到彌留仍是如此。

林世賢說，因此對他來說，228事件不只是歷史，也是父親走過的真實歲月，那樣的恐懼，不只是個人的陰影，而是一整個世代無處訴說的傷痛。歷史的傷痕無法抹去，但記憶可以成為前行的力量，也願這片土地不再重演這樣的悲劇。

彰化縣228追思紀念碑今天鋪滿百合。（林世賢提供）

