不敵媽祖煙火「一日北高」柯文哲、黃國昌無法在台南會合

民眾黨「一日北高」單車行程來到台南，前主席柯文哲與支持者合影。（記者吳俊鋒攝）

台灣民眾黨228「一日北高」單車行程，黨主席黃國昌、前主席柯文哲從北投關渡宮集結後，分頭南下，原定深夜10點10分在台南七股會合，卻遇到聖母廟煙火散場人潮，交通管制、疏導，嚴重回堵；2人只好先後搭車繞行，避開車流壅塞的台17線，直接到高雄興達港再碰面。

一路南下的柯文哲、黃國昌等車隊，原本10點10分要在台17線台南七股區三股加油站會合，短暫休息，並與支持者拍照。

柯文哲原定時間抵達，約60名支持者拉著「司法要正義、小草挺柯P」布條相迎，並高喊「帥、很帥，阿北腹肌有8塊」，場面熱烈。

由於當時安南區聖母廟「花火迎春活動」散場，周邊人潮擁擠，台17線大塞車，柯文哲與支持者逐一合影後，就搭車繞行西港，繼續南下高雄。

黃國昌也因台17線回堵，在學甲遇到塞車，行程耽擱，無法與柯文哲會合，最後也搭車繞行西港，再轉往高雄。

民眾黨前主席柯文哲與黃國昌沒有在台南會合，但支持者的單車隊仍持續沿台17線南下高雄。（記者吳俊鋒攝）

民眾黨「228一日北高單」車行程，強碰聖母廟煙火活動，沿途大塞車，柯文哲與黃國昌無法在台南會合。（記者吳俊鋒攝）

