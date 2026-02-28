為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    二二八79週年》是否以蔣家後代身分道歉？蔣萬安回應了

    2026/02/28 19:30 記者孫唯容／台北報導
    台北市二二八事件79週年紀念會今日在二二八和平公園紀念碑前舉行，市長蔣萬安出席並致詞。（記者叢昌瑾攝）

    台北市二二八事件79週年紀念會今日在二二八和平公園紀念碑前舉行，市長蔣萬安出席並致詞。（記者叢昌瑾攝）

    二二八事件今年79週年，台北市長蔣萬安今（28日）出席228紀念追思會，致詞時有受難者家屬，手舉「代誌沒解決，原諒無可能」紙牌無聲抗議。會後，面對媒體問及，是否要以蔣家後代身分道歉？蔣萬安表示，一定繼續盡最大力量還原真相，身為台灣人，他會全力為台灣打拚，為自由民主與人權而奮鬥。

    今天追思會，坐在台下一名家屬突然站起身，頭戴牛皮紙袋，手舉「代誌沒解決，原諒無可能」紙牌抗議，直到蔣萬安致詞結束才離開會場。該名男子走出會場後表示，他是受難者第三代家屬劉品佑步出會場後，痛批蔣把不同聲音的「不合格」家屬當作是異議分子，這是哪門子的溝通與和解。

    面對媒體問及，市長在致詞、聯訪時都說要反省，但怎麼看民進黨要市長以蔣家後代身分致歉？蔣萬安回應，台北市政府一直都是秉持社會進步、民主價值，努力還原真相。他說，自己擔任市長後，一直責成文化局，包括紀念館整修，市府去年盡全力完成，致詞施淑娟女士的父親施芳井先生的正名，今年底也會先後出兩本專書，希望讓史料在歷史盡可能完整呈現。

    蔣萬安強調，致詞時他也特別提到，228是絕對不該發生的悲劇，這是台灣的痛、土地的傷，「身為台灣人，我就會全力為台灣打拚，為自由民主與人權而奮鬥」。

