前蘆竹鄉長林元枝是228受難者 曾被列為「在逃奸匪通緝總名冊」首位

桃園市政府今在蘆竹區228紀念公園舉行「228事件79週年追思紀念」活動，弔念桃園市在228及白色恐怖事件受難者，其中前蘆竹鄉長林元枝是228的受難者，還被列為「臺灣地區在逃奸匪通緝總名冊」中首位。他的兒子林秀峰表示，事件後家族從蘆竹最大地主變成一無所有，父親於1970從綠島回來後，也變成社會邊緣人鬱鬱而終。

林秀峰表示，父親林元枝於1947年擔任鄉長，當時整個台灣一片混亂，父親為了地方安定，籌組保鄉隊才維持地方治安，卻因接收武器被認為有叛亂行為，遭發布命令通緝，父親於1952年出面自首，1970才從綠島出來，1982年過世。

此外，林元枝姪女林桂英也是白色恐怖受害者，她出席追思活動受訪時表示，她是台大中文系畢業，1971年到桃園高中教書，當時國民黨統治，動輒高喊這是「德政」，要人民要感恩戴德，但這並非民主常態，她常常教導學生要有獨立思考能力，結果被檢舉「思想問題」，捲入1970年代白色恐怖事件中，當時像她這樣的思想犯要被判刑7年，最後是父親好友出面力保才免去牢獄之災，整個過程飽受煎熬。

致力於桃園地區228事件與白色恐怖歷史調查，並與文化局合作發行「重生與愛」系列口述歷史文集的陳銘城就提到；林桂英主張「以本土觀點立場，公平看待每一階段政權存在於台灣發展的史實」，前蘆竹鄉長曾文敬任內邀請林桂英編寫鄉誌，林桂英將228、白色恐怖等相關資料納入蘆竹鄉誌，也堪稱創舉。

今天的追思活動由市長張善政主持，他首先向228紀念碑獻上花圈，隨後帶領全體與會人員默哀致敬，接著，由現場貴賓、受難者家屬及市民朋友依序獻花，最後張善政在追思板上，貼上象徵自由與祥和的「和平鴿」，表達對受難者最深的敬意與思念。

