總統賴清德探視陳光復 叮嚀還有更長的路要走

澎湖縣長陳光復大年初一發放福袋，由樓梯跌落後送至今腦壓仍高。（民眾提供）

總統賴清德今天到高雄主持228紀念活動並前往榮總探視澎湖縣長陳光復，除仔細詢問各項指數，並在病床旁輕聲叮嚀：「光復兄，平常很辛苦現在先休息一下，以後還有更長的路要走。」

賴總統今天在高雄市長陳其邁、總統府秘書長潘孟安、內政部長劉世芳、退輔會主委嚴德發等人陪同下前往高雄榮總，探視大年初一不慎摔傷致顱內出血的澎湖縣長陳光復。

陳光復妻子吳淑瑾透過社群發文透露，陳光復目前已能睜眼、張嘴，「這小小的動作，是他在向我們傳遞『我會撐住』的信號。」

吳淑瑾並表示，陳光復因醫療用藥的關係暫時沉睡，這段日子，從澎湖三總到高雄榮總，如果沒有總統的即時協助與醫護團隊的全力救治，「我們無法走到今天，這份恩情，我與女兒們點滴在心頭。」

吳淑瑾也強調，從15歲相識至今，最了解陳光復的個性，「他就像澎湖的玄武岩一樣堅毅。光復遇過無數逆境，但每一次他都能化危機為轉機。」她相信這一次，在專業醫療團隊與大家的集氣下，最後一定能夠否極泰來。

吳淑瑾說，陳光復現在正朝著穩定的方向進步，「他只是太累了，需要時間好好充電。」她相信，很快那個總是充滿活力的陳光復，那個笑容常開的縣長，會再次出現在大家面前。

