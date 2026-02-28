3年前228被警拖出紀念公園 受難者家屬批今年連家屬席都不給坐

二二八受難者家屬後代劉品佑批評蔣萬安的道歉與和解都只是在自我安慰，安慰自己身為加害者後代，卻仍然享受著威權遺留下的政治紅利。（記者廖振輝攝）

台北市長蔣萬安今天下午出席「台灣思想起。和聲共融」台北市二二八事件79周年紀念會，與會的受難者第三代家屬劉品佑步出會場後，和場外的陳抗團體會合並發表聲明，直指3年前的228因要求蔣以蔣家後代身分道歉，而被警察拖出紀念公園，今天又被安排到「貴賓席」而非「家屬席」，痛批蔣把不同聲音的「不合格」家屬當作是異議份子，這是哪門子的溝通與和解。

劉品佑表示，2023年的二二八紀念日，他就站在這座公園裡，當時要求蔣萬安面對歷史、以蔣家後代身份道歉，「結果是我被警察強制拘留、帶往派出所」，在移動的過程中，有告訴警察「我有市政府的邀請函」、也告訴警察「我是受邀參與的家屬、我是受難者的後代」，但對方選擇視而不見，「把我拖出二二八紀念公園，直到整場紀念活動結束。」

劉品佑質疑，「這就是蔣萬安市長口中說的傾聽與和解？」對蔣而言，只有聽話的家屬才可以在場紀念，不聽話的就用公權力讓你噤聲。剛剛進去時，現場區分貴賓席與家屬席，「儘管我拿著家屬的邀請函，我仍然只能夠到達貴賓席，不能夠成為蔣萬安眼中合格的家屬，因為在他眼裡，我們這些有不同聲音的受難者家屬，不是家屬，而是需要被隔離、被排除的異議份子」，這就是蔣萬安所謂的溝通與和解。

他提到，有人問，為什麼二二八事件的第三代越來越少人願意站出來？因為每當我們開口，總會被質疑、被討論：「你們又沒經歷過二二八，站出來幹嘛？」，而作為台北市長的蔣萬安，甚至放任、利用這樣的質疑來掩蓋問題，而不是真正去做他口中的溝通。

「政治暴力創傷，從未在我們的家庭中消失。」他提及，家人因經歷二二八，在那天莫名被毆打致死，永遠活在不知道為何家人死亡恐懼中，從小看新聞都必須把音量轉到最小、把窗戶及窗簾關拉起來才能看，「因為怕被別人發現我們的想法不一樣」，每兩年的投票，家人總在投票所開門前就去排隊，不是為了展現決心，而是那時候沒什麼人，趕快投完趕快回家，才不會被鄰居發現、議論。

劉品佑說，家人總告訴我們，在外面不要和其他人討論政治，「會被檢舉」，對很多人來說，台灣解嚴已經快39年了，那些恐懼聽起來像天方夜譚，「但對我們家來說，這些至今仍然是我們的日常。」人會死去，但記憶會留下，政治暴力創傷不會隨時間流逝就自動痊癒，沒有真相、沒有轉型正義，蔣萬安的和解就只是欺騙選票的口號。

劉品佑直言，蔣市長每年致詞都重複著「尋找和解與團結」，然你的市長任期剩下不到一年，作為家屬想請問蔣萬安，你的具體作為到底在哪裡？「代誌無解決，原諒無可能。」沒有真相與正義，蔣的道歉與和解都只是在自我安慰、安慰你自己身為加害者後代，卻仍然享受著威權遺留下的政治紅利。「你不是無能為力，你只是不願意做、不願意面對歷史而已。」

他也希望，如果蔣萬安今年還要競選連任，「那就請你不要再消費二二八了」，不論是蔣家後代還是台北市長，這都是你永遠無法迴避的歷史責任。在剩下不到一年的任期內，期盼蔣可以提出台北市能做的轉型正義具體政策，也配合台灣整體的轉型正義趨勢。不管是台北市史料的進一步公開、找出市境內的不義遺址，還是對威權象徵的具體處置方式，這些都是身為市長能做、也該做的事。

他也喊話蔣萬安，「我們不要只有空殼的道歉。請用行動證明，你不是在逃避責任，而是真的有勇氣面對歷史，讓和解成為可能，而不是欺騙選票的口號。」

