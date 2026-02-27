阿北終於不用頭痛了！「第3壺鈴」臉書驚傳無預警消失

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

被網友戲稱為「第三壺鈴（台語諧音：夫人）」的柯文哲妻子陳佩琪，近期時常使用臉書發文更新丈夫近況，還不時替老公喊冤，痛批民進黨政府政治打壓、司法迫害。不過她的粉專今（27日）晚驚傳無預警消失，引發討論。

不少網友發現，陳佩琪的官方臉書粉專疑似被下架，平台搜尋「陳佩琪」沒有顯示帳號，外部搜尋引擎雖然還能找到粉專，但點進頁面卻跳出「目前無法查看此內容」、「會發生此情況，通常是因為擁有者僅與一小群用戶分享內容、變更了分享對象，或是刪除了內容」的通知。

因為過去柯文哲公開受訪時就曾抱怨妻子，稱「她每天在家寫臉書，我很頭痛」、「我不在，她就在家寫臉書製造我的麻煩」，這次陳佩琪臉書無預警消失的消息傳開後，不少網友開玩笑稱「阿北不用頭痛了」。

去年8月份，陳佩琪發了一篇痛批司法的貼文，撂下「就是要把我先生押到死」、「直接判他死刑就好」等重話，結果被檢舉到下架，當時只是被刪了一篇文，陳佩琪就崩潰砲轟「統治者殘暴」，把一切都甩鍋給民進黨。

陳佩琪的臉書突然被下架。（圖翻攝自陳佩琪臉書）

