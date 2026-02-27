中國是不是台灣的「外國」？ 旅美教授列10點事實回應柯文哲！

民眾黨立委李貞秀的國籍爭議延燒。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀的國籍爭議持續延燒，行政院長卓榮泰通令各部會禁供她查閱資料，也拒其質詢，白營前主席柯文哲嗆「敢說陸配是外國人，我們就讓李下來」。對此，旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）列出「10點事實」，足證「中國確實是台灣的外國」！

陳時奮今天（27日）在臉書發文，「民眾黨提名李貞秀擔任不分區立委，但她仍持有中華人民共和國的國籍。依照國籍法的規定，李貞秀不能出任公職。因為兩岸關係的模糊，柯文哲竟然不認為李貞秀擁有外國籍。究竟中國是不是台灣的外國呢？在這篇貼文，我要精確回答這個問題，釐清李貞秀的立委資格，同時避免爭議繼續延燒。」

請繼續往下閱讀...

他指出，「從台灣的政府體制來看，中國不算外國，因為涉及中國的事務並不歸外交部管轄。根據台灣的政府體制，中國也不是本國，因為涉及中國的事務也不歸內政部管轄。有關中國的事務歸陸委會管轄，法源就是兩岸人民關係條例。簡單講，中國不算台灣的外國，也不算台灣的本國，而是介於兩者間的模糊地帶。」

但陳時奮接著說，雖然名義上中國的地位介於外國與本國之間的模糊地帶，但實質上中國就是台灣的外國，而且還有諸多具體、明確的事實可以證明：「首先，中國與台灣是兩個互不隸屬的政治實體，政府體制不同，國家元首也不同。第二，中國與台灣的人民持有不同的護照，但都能通行全球，雖然入境待遇有很大的差異。第三，中國與台灣使用不同的貨幣，發行的機構不同，但都可以在外匯市場買賣，雖然幣值與匯率不同。第四，中國與台灣都有國際法承認的領海與領空，也都獲得其他國家的尊重。第五，中國與台灣各自有司法管轄權，法律不同、偵查分開，審判獨立，彼此互不干涉。」

「第六，中國與台灣皆有自己的軍隊，擁有合法的武力捍衛領土與國家利益。第七，中國與台灣皆保有自己的國界，且擁有絕對的控制權，非經允許不得進入。第八，中國與台灣都有駐外人員執行涉外事務，也都獲得當地政府的外交豁免權。第九，中國與台灣都有對外締約的權力，且涉外合約的效力不及於對方。第十，中國與台灣的國民無法自由往返，除非事先取得對方政府的入境簽證。根據以上的事實，中國與台灣就是兩個主權獨立的國家。」

陳時奮繼續說道：「既然中國就是台灣的外國，為何台灣政府要設立陸委會處理中國事務呢？有兩個理由，其一，李登輝的憲改將國家領土限定在台澎金馬，等同宣佈台灣獨立於中國之外。為安撫國民黨內的統派，李登輝設立了陸委會這個政治奶嘴；其二，李登輝繼續保有中華民國的國號，目的在避免增加美國的麻煩，也給中國政府保留一些顏面。陸委會的設置是美、中、台三方都可接受的妥協。」

最後陳時奮表示，「基於以上兩個現實考量，台灣的政府體制未將中國視為外國。在主權的實質運作，台灣就是獨立於中國之外的國家，中國就是台灣的外國，而且是極具敵意的外國。這就是我的答案！李貞秀來自敵對的外國，雖已歸化為台灣公民，但仍未放棄原國籍。基於國籍法的尊嚴，也基於國家安全的考量，李貞秀不得出任民眾黨的不分區立法委員。民眾黨中央應該知所進退！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法