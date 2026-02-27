明天228事件79週年 桃市228紀念公園辦「緬懷歷史，攜手同行」追思音樂會

「228事件」明天屆滿79週年，桃園市政府當天下午1點30分至3點，將在位於蘆竹區（大新3街與大興11街口）的桃園市228紀念公園，舉辦「緬懷歷史，攜手同行」追思音樂會，市長張善政與受難者遺族、市民朋友將到場獻花緬懷受難者，並在大型追思板貼上象徵自由與祥和的「和平鴿」，期盼國人記取歷史血淚，彰顯公義，促進族群和諧。

資深新聞、文史工作者陳銘城今天在臉書發文，指1947年台北驚爆228事件發生，狀況傳到桃園縣（2014年改制桃園市）後，各鄉鎮青年紛紛集結成立自衛隊，時任蘆竹鄉長林元枝率青年到大園軍用機場接收武器，桃園、中壢和大溪都有青年到警察單位接收槍枝，向台灣行政長官陳儀抗議、追打外省人洩恨。

請繼續往下閱讀...

陳銘城說，3月8日國府主席蔣介石派21師來台灣鎮壓與屠殺，許多人被捕和未經審判即遭殺害，蘆竹鄉長林元枝和劇作家簡國賢等人逃亡5年，終究躲不過，林被關在綠島17年，簡國賢等人遭槍決。

中壢吳鴻麒（前國民黨主席吳伯雄的伯父）是台灣高等法院推事，3月12日卻在法院被捕，後在台北縣七星區南港大橋下被發現遺體，吳鴻麒還有日記，寫下所見聞228的經過，寫到被捕前一天，他的後人將日記捐給台北市二二八紀念館保存。

據了解，故蘆竹鄉長林元枝的侄女林桂英是桃園縣第一個研究228事件的人，她將所知寫進蘆竹鄉誌裡，明天將與陳銘城到桃市228紀念公園參加追思音樂會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法