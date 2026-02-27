為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    張延廷稱殲-16近戰勝F-35 朱宥勳酸：不考慮運動能力我跟大谷差不多

    2026/02/27 12:50 即時新聞／綜合報導
    前空軍副司令張延廷。（資料照）

    前空軍副司令張延廷。（資料照）

    空軍退役中將張延廷不時發表吹捧共軍看法，近日他稱，在近戰的情況下殲-16比F-35還要強，立委王定宇隨後大酸「若高鐵不發動，我個人應該可以跑贏他」。對此，作家朱宥勳揶揄地說，「若不考慮運動能力，我應該是跟大谷翔平差不多的打者！」

    張延廷近期於節目中指出，殲-16不是匿蹤，所以它的流體力學是優於F-35，它不在乎這些稜稜角角、不在乎雷達反射波的大小，就是把它整個流體化，整個空氣動力就優化了。所以如果是在近戰，不考慮電戰能力，那這個空戰的動作，則殲-16比F-35還強，由於它比較流體力學，且推力也比較大，推力比較大，剩餘馬力就強。

    朱宥勳今轉發王定宇臉書PO文，內容提及「哈哈哈哈哈！其實說的沒錯，按此歪理的同理可證......若高鐵不發動，我個人應該可以跑贏他，高鐵。若不考慮品牌、引擎、設計和馬力，裕隆飛羚101應該會勝過藍寶堅尼！若不考慮內外條件，說這句話的人應該可以贏過金城武！啥咪？你不知道飛羚101！」

    朱宥勳接著大酸地說，「若不考慮運動能力，我應該是跟大谷翔平差不多的打者！」

    消息曝光後掀起不少網友留言討論，有人說「如果比中文程度，我應該還超越大谷翔平！」、「有些人的悲哀在於因爲意識形態和忘記專業訓練」、「若不考慮自由度、窩在牢裡很真是爽啊！」、「若不考慮年紀，張延廷辨識能力只超過國小學生」。

    共機殲-16。（法新社資料照）

    共機殲-16。（法新社資料照）

    熱門推播