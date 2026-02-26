只有汐止知道！新北市長選舉最新民調 黃國昌「驚人支持度」曝！

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌。（資料照）

年底九合一大選，新北市長選戰受到關注，今（26日）曝光最新民調，在民進黨蘇巧慧、民眾黨黃國昌、國民黨李四川三角督的情況下，蘇巧慧以38.1%支持度居冠；即便是回歸藍綠對決，蘇巧慧也首度以43.7%超車李四川。值得注意的是，近期掃街拜票屢遭民眾嗆聲的黃國昌，在自己曾經擔任立委的「本命區」汐止，支持度只有驚人的2.6%！

新北市長選戰升溫，民進黨早早就定於一尊，反觀藍白還在為合作苦惱，而這樣的狀況讓不少藍營支持者不耐煩，加上黃國昌的高仇恨值，似乎也拖累到李四川。民進黨春節後進行的一份選舉民調顯示，若黃國昌堅持參選到底，呈現三角督情勢，蘇巧慧以38.1%的支持度位居第一，李四川則以30.2%居次，黃國昌支持度為13.1%。如果藍白確定合作，比民調最終確定由李四川出來，蘇巧慧也首次以43.7%微幅領先李四川的43.3%；假設爆冷門是黃國昌出來，蘇巧慧則會以52.4%大幅領先黃國昌的30.9%。

另外，該民調也列出各選區對候選人的支持度，其中在汐金萬地區，也就是黃國昌過去擔任分區立委的選區，黃國昌只有得到2.6%支持。而民眾黨過去被認為有較多年輕人選民支持，在這份民調中，反而是蘇巧慧佔上風（勝過藍白），20歲至29歲高達50.4%，30至39歲39.0%；反觀黃國昌20歲至29歲只有15.2%支持，30至39歲24.4%（略勝李四川）。

