    范雲：國民黨拿家長勞工福利 當擋總預算的遮羞布

    2026/02/26 19:13 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委范雲。（資料照）

    台北市長蔣萬安昨宣布推出「育兒減少工時計畫」，民進黨立委范雲上午提及勞動部去年推出的5億元育嬰留停獎勵預算遭藍白卡關，籲蔣萬安請國民黨別擋預算；國民黨團則反嗆民進黨才是元兇。對此，范雲稍早點出，國民黨團試圖掩蓋自己杯葛總預算的兩大真相，拿全國家長勞工的福利，當作自己擋總預算的遮羞布。

    范雲指出，首先，國民黨團承認因為拒審預算所以「5億元育嬰留停獎勵預算」無法動用。勞動部這筆「5億元育嬰留停獎勵預算」，是針對嚴謹評估、長期規劃的新興計畫，這原本就是編列在行政院總預算中，準備要發給年輕父母與企業的及時雨。

    「如果藍白黨團不惡意杯葛、不阻擋預算審查，這筆預算早在今年一月就能動支！」范雲痛批，阻撓5億彈性育嬰假獎勵金的兇手，當然就是杯葛總預算的藍白。

    范雲續指，真相二，總預算不是自助餐，要部份先過，根本違法。總預算是「一」個提案，根本無法「部分先過」，項目之間彼此相關，無法切割，行政院提出的總預算，到現在還被藍白擋在程序委員會之前，連一讀都沒有。

    她痛斥，國民黨把總預算當自助餐，抄襲新興計畫的一小部分，想要「先過」，根本違法，也破壞行政權，國民黨現在卻倒果為因，甩鍋民進黨，真的把台灣人民當傻瓜嗎？育嬰留停彈性化獎勵金，是要給全國年輕家長及全國企業的支持，國民黨如果真的關心全台灣的年輕父母，就盡速依法審查、通過總預算，不要再玩文字遊戲，拿全國家長勞工的福利，當作自己擋總預算的遮羞布。

