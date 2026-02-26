「育兒減少工時計畫」經費僅550萬挨批 蔣萬安：保留擴大經費彈性

育兒減少工時計畫經費僅550萬，蔣萬安晚間出席活動前受訪表示，市府保留未來擴大經費的彈性。（記者孫唯容攝）

台北市長蔣萬安宣布3月1日起推動「育兒減少工時計畫」，初步編列補助預算約550萬元，遭質疑將面臨僧多粥少狀況。對此，蔣萬安今（26日）晚出席活動前受訪表示，目前就是試辦性質，市府保留未來擴大經費的彈性。

「育兒減少工時計畫」是針對家中育有12歲以下兒童的家長，只要企業在不減薪情況下，讓家長每天可減少1小時工時，減少的工資市府提供8成補助，並規定僅適用於登記設立在北市的事業單位，以及設籍北市的勞工，初步編列的補助預算約550萬元。

請繼續往下閱讀...

北市勞動局表示，目前首波實施對象為設籍北市的事業單位、員工也必須是設籍北市的勞工，事業單位需提供家中有十二歲以下子女、且確實有育兒需求的員工，每日彈性減少一小時工時，讓家長得以安排職涯與育兒步調、接送孩子上下課。

勞動局指出，市府將補助減少工時所對應薪資的八成，每家事業單位最高補助十萬元，由企業自主提出補助申請，申請期間為3月1日至6月30日止，計畫也規定企業單位實施減少工時措施時，每月至少實施十日，且至少三個月，合計實施時數至少三十小時。每名受僱者最高補助為一萬五千元，每家事業單位的總補助上限為十萬元，今年初步編列的補助預算約550萬元。

對於各界質疑經費只有550萬太少，恐面臨僧多粥少的狀況，是否將動用二備金來支應？蔣萬安表示，勞工局已清楚說明，這項計畫就是試辦性質，鼓勵企業參與，因此沒有上述的設限，市府也保留未來擴大經費的彈性。

媒體再追問北捷、悠遊卡公司是否有機會帶頭試辦？蔣萬安表示，人事處昨天也清楚對外說明，市府一直努力提供給同仁育兒友善空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法