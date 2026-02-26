為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    Threads大票AI生成人物「拍照力挺蔣公」！網笑：網軍用心點

    2026/02/26 14:04 即時新聞／綜合報導
    Threads近日出現一批AI製圖，圖中由AI生成的人物站在中正紀念堂前比讚。（取自Threads）

    Threads近日出現一批AI製圖，圖中由AI生成的人物站在中正紀念堂前比讚。（取自Threads）

    Threads近日出現一批AI製圖，圖中由AI生成的人物站在中正紀念堂前比讚，並搭上文案「謝謝蔣公當年保護台灣」。拙劣的手法令不少網友看了笑稱：「AI技術這麼粗糙喔」、「假到不行XD」。

    該批Threads文以相同模板發布多篇貼文，開頭會表明「我是台灣大學生、上班族、媽媽」等身分，接著喊「謝謝蔣公當年保護台灣」、「沒有蔣經國就沒有經濟起飛的台灣」。照片則是AI生成的人物豎起大拇指比讚，與背景中正紀念堂合照。

    台北101董事長賈永婕日前在社群PO出蔣中正蠟像照，嗆「繼續罰坐吧，看大家多討厭你」，不到一天就破萬人讚爆，不少網友認為，這次Threads上的AI文可能與此有關。

    鄉民在PTT政黑版整理這些AI生成文，引發討論，網友紛紛表示：「中國網軍受刑人到底有沒有在認真上班」、「這根本假到不行XD」、「出征賈董的網軍會不會也是同一批的」、「經費不足 負責網路的人隨便應付」、「二廳院怎麼變成在後面XD」、「國家二廳院用的是黃色琉璃瓦」。

