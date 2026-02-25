為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    台北燈節喊「這裡是上海」被民眾激動嗆「是台北」 觀傳局回應了

    2026/02/25 22:47 記者孫唯容／台北報導
    主持人介紹到作品名稱《這裡是上海》時，引發民眾議論，更有民眾激動大喊「這裡是台北，不是上海」。（記者孫唯容攝）

    主持人介紹到作品名稱《這裡是上海》時，引發民眾議論，更有民眾激動大喊「這裡是台北，不是上海」。（記者孫唯容攝）

    台北燈節花博展區今晚點燈，台北市長蔣萬安與美國在台協會（AIT）處長谷立言等人，共同點亮變形金剛主燈，隨後蔣萬安前往友好燈區，再度攜手谷立言，為美國在台協會的燈組點燈，並沿途走訪友好燈區中日本青森、韓國大邱等燈飾，並與各城市代表合影，最終與上海台辦聯絡處長徐皓等人共同合影，而主持人介紹到作品名稱《這裡是上海》時，引發民眾議論，更有民眾激動大喊「這裡是台北，不是上海」。北市觀傳局說明，本次上海團來台設燈組等皆依往例、通過陸委會申請，相信外界不會做過度解讀。

    台北燈節花博展區今年首度與變形金剛IP合作，不過圓山站入口處的上海市燈區相當顯眼，燈飾以「天馬展翅」的傳說為題，環繞上海代表建築、黃浦江與蘇州河。蔣萬安點亮主燈後，除了前往美國在台協會為燈組《輝映自由．共譜繁榮》點燈，隨後也前往上海燈區，並與上海台辦聯絡處長徐皓等人會面，雙方寒暄交流、欣賞燈飾。

    現場主持人介紹作品名稱為《這裡是上海》，有民眾聽聞議論紛紛「怎麼會？」最終蔣萬安與徐皓等人合影時，並鼓舞蔣萬安與市府團隊比讚，也要民眾鼓掌，不過現場無人回應，更有民眾連續激動大吼「這裡是台北，不是上海！」、「怎麼是上海？這裡是台北！」

    經過展區會場的民眾也說「爛死了，為什麼不是上海市政府的人來，而是上海台辦。城市交流不是應該要對等嗎？憑什麼是台辦來？根本就是統戰單位矮化臺灣。」

    對此，北市觀傳局說明，本次上海團來台設燈組等皆依往例、通過陸委會申請，相信外界不會做過度解讀。

