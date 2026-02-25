為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    AIT首度參展台北燈節！蔣萬安、谷立言共同點亮台美情誼

    2026/02/25 21:58 記者孫唯容／台北報導
    今年度是AIT首度在台北燈節設置燈組，蔣萬安也受邀前往，與谷立言共同為象徵自由民主的作品「輝映自由．共譜繁榮」點燈，蔣萬安會前與谷立言相談甚歡並共同點燈，顯示台美情誼。（記者王藝菘攝）

    今年度是AIT首度在台北燈節設置燈組，蔣萬安也受邀前往，與谷立言共同為象徵自由民主的作品「輝映自由．共譜繁榮」點燈，蔣萬安會前與谷立言相談甚歡並共同點燈，顯示台美情誼。（記者王藝菘攝）

    台北燈節今晚正式點燈，台北市長蔣萬安與美國在台協會（AIT）處長谷立言等人，攜手點亮花博展區十公尺高的柯博文主燈，由於今年度是AIT首度在台北燈節設置燈組，蔣萬安也受邀前往，與谷立言共同為象徵自由民主的作品「輝映自由．共譜繁榮」點燈，蔣萬安會前與谷立言相談甚歡並共同點燈，顯示台美情誼。

    台北燈節花博展區主燈柯博文，由蔣萬安、谷立言攜手點燈，現場播放變形金剛專屬音效，搭配燈光展演、煙霧特效，與超過40支環繞特效燈光，展現磅礴氣勢，點燈瞬間營造沉浸式賞燈體驗。

    蔣萬安致詞表示，今年燈節首度突破形式，規劃雙展區、雙IP的策展模式，為市民帶來耳目一新的體驗，適逢美國建國250週年，美國在台協會（AIT）也首度參與燈飾展出，別具意義，他推薦民眾白天可到陽明山賞花，或走訪三層崎花海、士林官邸鬱金香展，晚間再接續賞燈、逛夜市，規劃一趟從白天到夜晚都精彩的一日小旅行。

    隨後蔣萬安、谷立言一行人前往友好燈區，共同為AIT的燈組「輝映自由．共譜繁榮」點燈，谷立言表示，美國今年建國250週年，因此2026年特別重要，過去美國堅持民主、自由、創新，並與台北建立友好的夥伴關係，今年打造有台灣精神的花燈，就是最棒的禮物。蔣萬安也強調，今年台北燈節，台灣與美國不只是透過花燈交流，更是台美深厚情誼的展現，點燈不只是點亮夜空，也照亮台灣跟美國長期情誼。

    面對媒體提問，跟谷立言聊得很開心，是在聊什麼？蔣萬安說，兩人是老朋友，所以聊很多，而且今年是AIT第一次參加台北燈節，請燈藝師非常用心設計，因此燈飾都是美國非常知名的特色，燈藝師也去過這些景點，包括金門大橋、自由女神、美國國會等，因此做起來非常有感，特別今年是美國250週年紀念，代表民主自由與平等。

    台北燈節今晚正式點燈，台北市長蔣萬安與美國在台協會（AIT）處長谷立言等人，攜手點亮花博展區十公尺高的柯博文主燈。（記者王藝菘攝）

    台北燈節今晚正式點燈，台北市長蔣萬安與美國在台協會（AIT）處長谷立言等人，攜手點亮花博展區十公尺高的柯博文主燈。（記者王藝菘攝）

    今年度是AIT首度在台北燈節設置燈組，蔣萬安也受邀前往，與谷立言共同為象徵自由民主的作品「輝映自由．共譜繁榮」點燈，蔣萬安會前與谷立言相談甚歡並共同點燈，顯示台美情誼。（記者孫唯容攝）

    今年度是AIT首度在台北燈節設置燈組，蔣萬安也受邀前往，與谷立言共同為象徵自由民主的作品「輝映自由．共譜繁榮」點燈，蔣萬安會前與谷立言相談甚歡並共同點燈，顯示台美情誼。（記者孫唯容攝）

    熱門推播