角逐花蓮縣長！藍營多人競爭 魏嘉賢宣布參戰

前花蓮市長、縣議員魏嘉賢今天宣布「開工」投入年底花蓮縣長選舉。（翻攝魏嘉賢臉書）

今年地方九合一選舉，國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚兩任屆滿，花蓮藍營有多人擬參選縣長，國民黨籍吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝、媒體人何啟聖等都表態參選，而之前「被退黨」的前花蓮市長魏嘉賢、縣議會議長張峻都懸掛看板造勢，魏嘉賢今天（22日）宣布正式投入縣長選舉，他強調：「我不說空話，只用經驗與行動，為花蓮打造看得見的未來。」

魏嘉賢今早以社群媒體短影音的方式宣布參選年底的花蓮縣長選舉，他說，今天大年初六，又是2月22日，是開市的好日子。在這個新年的起點，今天懷着真誠與責任的心，誠摯向大家說明，他會投入年底的花蓮縣長選舉。選舉對他來說，不是爭奪權力，而是守護家鄉的承諾，現在的花蓮，正站在關鍵路口。

請繼續往下閱讀...

魏嘉賢說，無論過去是在花蓮市公所，還是在縣議會，無論是面對2018年還是是近期的幾次重大災害，他都選擇和大家站在最前線，因為他知道在危機時刻能夠穩住陣腳，安定人心是首長無可懈怠的責任。現在的花蓮正走在關鍵的十字路口；面對高齡化社會長照的需求，閒置空間的活化，以及整體觀光所有的資源盤點與振興，我們必須重新的來審視。

把支持青年、照顧長輩、弱勢放在第一位，魏嘉賢強調，他不說漂亮的空話，只想用過去累積的經驗以及務實的行動，為花蓮描繪一個看得到的未來。這不是他個人的選戰，是花蓮團結在一起共同改變的起點，把該做的事做扎實，把想改變的事一步步推進。祝大家開工順利、開市大吉，今年一起拚出更好的成績。

事實上很多想法之前都有透過社群貼文、新聞稿表明，也很早就開始跑基層，在這當中也收到很多鄉親鼓勵，未來會有更多政見再向鄉親說明，關於還有其他潛在縣長參選人，魏嘉賢說「把最好的自己給大家看，相信鄉親會做出最好的選擇」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法