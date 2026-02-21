為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌跑行程屢被民眾嗆聲 蘇巧慧：每個人都有自己的節奏

    2026/02/21 12:26 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨主席黃國昌近日跑行程屢被民眾嗆聲，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，每個人都有自己的節奏，大家都可以一起讓新北更好。（記者黃政嘉攝）

    民眾黨主席黃國昌近日跑行程屢被民眾嗆聲，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，每個人都有自己的節奏，大家都可以一起讓新北更好。（記者黃政嘉攝）

    新北市長選戰加溫，繼民進黨參選人蘇巧慧昨天赴中和廟宇祈福後，民眾黨參選人黃國昌今天大年初五也到中和烘爐地參拜、發送發財金，對於黃國昌近日跑行程屢被民眾嗆聲，是否有建議給他？蘇巧慧今受訪表示，每個人都有自己的節奏，她也是照著自己的節奏走，讓更多的人認識她，知道她的樣貌，「大家都可以一起讓新北更好」。

    蘇巧慧今早出席三峽長福巖清水祖師廟活動時接受媒體聯訪，對於台北市副市長李四川目前還未進行參選行程，黃國昌昨天南下彰化參拜則被民眾嗆聲，今再跑中和參拜，對此，蘇巧慧表示，過年期間，她真的是新北走透透，受到大家熱烈的歡迎，她非常感謝。「我想選舉就是一場馬拉松，每個人都有自己的配速，我的節奏就是長跑當成短跑衝，我們也會陸戰、空戰齊發，希望能夠透過更多的方式，讓新北市民認識我、肯定我，能夠獲得大家的支持」。

    媒體問及，黃國昌近期的跑掃街行程都被嗆聲，有沒有什麼建議給他？蘇巧慧表示：「每個人都有自己的節奏，我就是照著自己的節奏走。我想，讓更多的人認識我，知道蘇巧慧的樣貌，我想大家都可以一起讓新北更好」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播