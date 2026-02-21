黃國昌跑行程屢被民眾嗆聲 蘇巧慧：每個人都有自己的節奏

民眾黨主席黃國昌近日跑行程屢被民眾嗆聲，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，每個人都有自己的節奏，大家都可以一起讓新北更好。（記者黃政嘉攝）

新北市長選戰加溫，繼民進黨參選人蘇巧慧昨天赴中和廟宇祈福後，民眾黨參選人黃國昌今天大年初五也到中和烘爐地參拜、發送發財金，對於黃國昌近日跑行程屢被民眾嗆聲，是否有建議給他？蘇巧慧今受訪表示，每個人都有自己的節奏，她也是照著自己的節奏走，讓更多的人認識她，知道她的樣貌，「大家都可以一起讓新北更好」。

蘇巧慧今早出席三峽長福巖清水祖師廟活動時接受媒體聯訪，對於台北市副市長李四川目前還未進行參選行程，黃國昌昨天南下彰化參拜則被民眾嗆聲，今再跑中和參拜，對此，蘇巧慧表示，過年期間，她真的是新北走透透，受到大家熱烈的歡迎，她非常感謝。「我想選舉就是一場馬拉松，每個人都有自己的配速，我的節奏就是長跑當成短跑衝，我們也會陸戰、空戰齊發，希望能夠透過更多的方式，讓新北市民認識我、肯定我，能夠獲得大家的支持」。

請繼續往下閱讀...

媒體問及，黃國昌近期的跑掃街行程都被嗆聲，有沒有什麼建議給他？蘇巧慧表示：「每個人都有自己的節奏，我就是照著自己的節奏走。我想，讓更多的人認識我，知道蘇巧慧的樣貌，我想大家都可以一起讓新北更好」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法