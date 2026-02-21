為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    拜廟走春談全球關稅 柯文哲：台灣要「密切觀察、快速應變」

    2026/02/21 12:18 記者許國楨／台中報導
    柯文哲今天在北屯區芒果樹福德祠評論美國關稅政策。（記者許國楨攝）

    柯文哲今天在北屯區芒果樹福德祠評論美國關稅政策。（記者許國楨攝）

    春節走春行程不只拜廟祈福，也成為觀察國際局勢與國內政治的發言舞台。柯文哲今（21）日在台中市走訪多處宮廟發送福袋、與民眾互動時，針對美國關稅政策、國內政治氛圍與藍白合作等議題接連發表看法，話題從廟埕一路延伸到國際政經局勢。

    在台灣民眾黨地方民代與黨工陪同下，柯文哲先後前往太平、北屯、西屯等地參香走春，所到之處不少信眾排隊領取福袋，其中在芒果樹福德祠受訪時，談到美國最高法院裁定川普政府去年推動的全球性關稅措施無效一事，他直言，美國三權分立制度成熟，司法仍具高度獨立性。

    對於是否影響台美關稅政策，他認為世界局勢本就瞬息萬變，台灣應保持彈性，「密切觀察、快速應變」才是關鍵，他表示，美國司法作出裁決後，行政與立法部門自然會調整，台灣身處全球經濟體系中，最重要的是隨時掌握變化節奏。

    談到國內政治氛圍，針對大甲鎮瀾宮近日抽出「撥亂反正」中上籤，柯文哲說，不要搞大罷免，今天台灣社會就不會這麼分裂對立，每天恐嚇說要抓黃國昌去關，期望人家要笑容可掬，和藹可親，不要亂就不需要撥亂反正，政府不要自己帶頭亂就好。

    另對於國民黨台中市長人選尚未決定的看法，柯文哲說，他們有定時程，等國民黨整合完畢，再來討論藍白合作，目前民眾黨在台中沒有推人選，原則上等他們搞定，再來討論藍白下一步怎麼合作。

