1992年來首見！美對台進口超越中國 汪浩：AI浪潮的歷史拐點

美國從台灣的進口金額超過中國。（圖擷自汪浩臉書）

汪浩在臉書PO圖表示，1992年以來首見，美國自台灣直接進口金額正式超越中國，他認為，這不只是統計數字的翻轉，而是供應鏈重組與AI浪潮交織下的歷史拐點。同時汪浩也提醒，2026年的灰犀牛來自台灣內部。

汪浩今（20日）在臉書PO圖表示，1992年以來首見，美國自台灣直接進口金額正式超越中國。這不只是統計數字的翻轉，而是供應鏈重組與AI浪潮交織下的歷史拐點。美中貿易戰削弱雙邊往來，AI基礎建設需求卻推升台灣半導體與ICT出口，美國對台依賴度大幅提升。台美完成對等關稅協議後，關稅不疊加、關鍵項目豁免，平均稅率明顯下降到12%，競爭力全面強化。

汪浩認為，在此動能下，主計總處將2026年經濟成長率上修至7.71%，出口成長預估逾2成，外資同步調升評等。全年經濟規模挑戰1兆美元，財政負債比降至約24%，成長紅利開始反映在稅收與產業升級。這是結構性升級，不是短期煙火。

不過汪浩也示警，2026年的灰犀牛來自台灣內部。若藍白在立法院否決台美協議或卡關國防特別預算，將動搖市場信心，衝擊股市與出口前景，讓國際投資人質疑台灣戰略穩定。當世界正在重排供應鏈座標，台灣好不容易站上關鍵位置，最怕的不是外敵，而是自廢武功。

