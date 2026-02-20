為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    1992年來首見！美對台進口超越中國 汪浩：AI浪潮的歷史拐點

    2026/02/20 14:37 即時新聞／綜合報導
    美國從台灣的進口金額超過中國。（圖擷自汪浩臉書）

    美國從台灣的進口金額超過中國。（圖擷自汪浩臉書）

    汪浩在臉書PO圖表示，1992年以來首見，美國自台灣直接進口金額正式超越中國，他認為，這不只是統計數字的翻轉，而是供應鏈重組與AI浪潮交織下的歷史拐點。同時汪浩也提醒，2026年的灰犀牛來自台灣內部。

    汪浩今（20日）在臉書PO圖表示，1992年以來首見，美國自台灣直接進口金額正式超越中國。這不只是統計數字的翻轉，而是供應鏈重組與AI浪潮交織下的歷史拐點。美中貿易戰削弱雙邊往來，AI基礎建設需求卻推升台灣半導體與ICT出口，美國對台依賴度大幅提升。台美完成對等關稅協議後，關稅不疊加、關鍵項目豁免，平均稅率明顯下降到12%，競爭力全面強化。

    汪浩認為，在此動能下，主計總處將2026年經濟成長率上修至7.71%，出口成長預估逾2成，外資同步調升評等。全年經濟規模挑戰1兆美元，財政負債比降至約24%，成長紅利開始反映在稅收與產業升級。這是結構性升級，不是短期煙火。

    不過汪浩也示警，2026年的灰犀牛來自台灣內部。若藍白在立法院否決台美協議或卡關國防特別預算，將動搖市場信心，衝擊股市與出口前景，讓國際投資人質疑台灣戰略穩定。當世界正在重排供應鏈座標，台灣好不容易站上關鍵位置，最怕的不是外敵，而是自廢武功。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播