基隆七堵媽初四迎神 議長、副市長攜手發開運紅包吸人潮

幸運的小男孩剛好是第一百位領取開運金幣者，成功獲得廟方加碼的貔貅錢母，並與副市長邱佩琳合影。（記者吳昇儒攝）

農曆春節期間適逢大年初四迎神日，基隆「七堵媽」慶濟宮舉行迎神活動，找來財神爺及舞獅團助陣，更邀請議長童子瑋、副議長楊秀玉、副市長邱佩琳出席活動。現場除了議會及市府發放的馬年開運金之外，廟方也準備開運金幣與限量版黃金貔貅，讓幸運民眾抽獎。

慶濟宮表示，初四迎神日參與活動別具意義，且除了廟方準備的1千個發財金錢母與市民結緣外，另第50、100位另加贈貔貅錢母一尊，象徵招財納福、財源廣進，其他民眾也能參加抽獎，共準備10座貔貅錢母。廟方人員更開玩笑地說，拿到貔貅錢母連老公的私房錢都能「咬出來」。

基隆市議長童子瑋則帶領團隊，一同前往現場，發放議會的開運紅包，就連抱在手上的小妹妹也伸手，想要領取一份。

基隆市副市長邱佩琳表示，今日代表市長謝國樑參加迎神及接財神賜福活動，也在現場發放「Horse發生」紅包與市民共迎馬年好運；迎神儀式不僅是傳統年俗的重要時刻，更是凝聚地方情感、彼此祝福的節點，盼為市民在新的一年帶來好運與希望。

基隆市副議長楊秀玉到場後，親切的與民眾揮手致意，更是一一與排隊民眾打招呼寒暄，表現出親民的一面。

此次排隊的民眾非常幸運，不只能拿到慶濟宮的開運金幣與參與貔貅錢母抽獎，更能一次蒐集到市府與議會的開運紅包。

小妹妹伸手跟議長童子瑋拿議會開運紅包。（記者吳昇儒攝）

基隆七堵媽慶濟宮舉行迎神活動，找來財神爺及舞獅團助陣。（記者吳昇儒攝）

