蘇一峰發文連喊陳光復「植物人機會高」 醫留言嘆：學長你變了

澎湖縣大家長陳光復17日在文化局演藝廳下樓摔倒重傷昏迷，緊急後送高雄榮總。（圖由民眾提供）

澎湖縣長陳光復17日在文化局演藝廳下樓時摔倒重傷昏迷，緊急後送高雄榮總。「小草醫師」蘇一峰在社群平台發文談及此事，多次提及陳「成為植物人機率非常高」，不少網友質疑他根本是幸災樂禍，政治工作者周軒也開砲，點名蘇服務單位台北市立聯合醫院陽明院區，質問「容許自己的醫師做這種發言？」更有不少蘇一峰的「學弟」的醫師們留言感嘆：「學長你變了」、「學長你說這些幹嘛？」

陳光復17日活動中途疑因心臟心律不整或視力不好踩空摔倒，導致後腦勺著地，受到撞擊，造成蜘蛛網膜下出血，人失去意識，由於情形緊急，在澎湖的醫院做好基本處理後，後送到高雄榮總，年初一晚上緊急開刀進行腦壓減壓手術後，人尚未恢復意識，但昏迷指數已由5變為7。知情人士透露，目前陳光復的病情「往好的方向」發展，但未來1個月仍是關鍵。

請繼續往下閱讀...

陳光復意外發生當天，蘇一峰在Threads發文表示「看起來非常不妙」，接著表示「植物人機會高達九成」、「植物人機會非常高」，連說兩次強調「植物人」，令人質疑有弦外之音。

周軒隔日凌晨在臉書表示，大年初一過了，可以罵人了。接著質問：「我就問蘇一峰特別發這篇是要幹什麼？顯示你醫術高超嗎？顯示你很行嗎？還是純粹是在幸災樂禍？」他還點名台北市立聯合醫院陽明院區：「你們是不是容許自己的醫師做這種發言？」

蘇一峰Threads文下方，也被上百則留言灌爆。一名醫師留言表示：「學長你真的變很多，不是以前來學校幫我們上課的那位醫師了。」他認為，蘇一峰對綠營的恨已經嚴重扭曲了價值觀，「希望你跟國昌老師能早日找到曾經的你們」；還有一名醫師留言：「除了蹭流量，其實我不知道學長你說這些幹嘛……但幹嘛蹭這種流量呢……？學長你又不是沒流量的人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法