楊瓊瓔大年初三走訪9宮廟 發小紅包送祝福

今天是大年初三，國民黨台中市長參選人、立委楊瓊瓔，一早到神岡區參加溪底三里媽祖遶境的起馬炮儀式，祈求國泰民安、風調雨順，同時展開大年初三的拜廟發送小紅包行程。楊瓊瓔表示，春節期間各地宮廟人潮湧現，充滿年節喜氣，也展現台灣社會深厚的信仰文化與凝聚力，期盼藉由宗教力量，為市民帶來平安、安定與希望。

楊瓊瓔點燃三聲起馬炮，恭送神岡溪底三里媽祖起駕遶境，隨即展開宮廟參香行程，先後前往太平太和宮、振坤宮、福興宮、南天宮、玉闕朝仁宮、永興宮參拜，中午過後，再趕往萬興宮及玉皇殿，完成9座宮廟的參香祈福，沿途信眾高喊「凍蒜」、「加油」，還有民眾拉著她合影留念。

楊瓊瓔表示，她在大年初一至初三已參拜近30間宮廟，深信神明會庇佑市民在馬年一切順遂、心願成真。每到一處都能感受到鄉親的熱情與期待，也聽到許多市民對城市發展的建議，這些都是她未來努力的重要方向。

楊瓊瓔強調，過年期間以服務民眾為主，不談政治，希望讓市民感受到溫暖與關懷，強調其在台中深耕多年，對這片土地有深厚情感，城市發展更是她念茲在茲的責任，未來不論身處何種角色，都會持續為台中打拚，讓市民生活更幸福。

大年初三，楊瓊瓔走訪台中市九所宮廟參拜並發送小紅包。（記者歐素美攝）

