蕭美琴返鄉發福袋喜遇麻吉老同學 回憶2人國二大冒險

副總統蕭美琴（右2）返回台南發送馬年新春福袋， 喜遇失聯20多年的老同學蔡碧原（右3 ）。

今天大年初三，副總統蕭美琴上午返回故鄉台南，到北區開基玉皇宮參拜及發送馬年新春福袋，意外遇到失聯20多年的老同學蔡碧原，蕭美琴第一眼就認出她，驚喜萬分。蔡碧原表示，她和蕭美琴是後甲國中同班同學，2人非常要好，經常一起玩、看電影，還曾騎腳踏車從後甲國中騎到現在的安平林默娘公園，這是她們第一次嘗試騎這麼遠，當時對國二生的她們，算是很有挑戰性及有點冒險的小旅行。

蕭美琴今天由台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、立委兼民進黨市黨部主委郭國文、開基玉皇宮主委涂大松等人陪同參拜祈福，並發送馬年新春福袋的小紅包，現場大排長龍。蕭美琴逐一親切與民眾互動，並與小朋友拍照，有的民眾清晨6點就來排隊領取福袋，人龍排到忠義路上去，展現超高人氣，整個過程發送了半小時才結束。

期間，與蕭美琴失聯20多年的國中同學蔡碧原，今天上午8點就來排隊。當她領取福袋時表明身份，蕭美琴第一眼馬上認出，十分驚喜。

蔡碧原表示，她國二和國三和蕭美琴同班，2人在班上是麻吉的好朋友，經常一起出去玩、看電影，也到對方家玩。蕭的功課很好，一直是班上前幾名，國中畢業也考上台南女中。她記得上家政課時，蕭對於美食展現好手藝，直到現在還記得蕭製作的肉桂捲，還有蕭從媽媽身上學到的美式西點，非常好吃。

蔡說，印象最深的是，有一次，她們國二期中考考完，利用下午時間，2人從東區後甲騎到安平去玩，現在看起來覺得還好，但當時她們只是國二生，第一次騎單車到那麼遠的地方（單程約9公里，來回逾1小時），覺得很具挑戰性，這趟旅程一直到現在還記憶猶深。

蔡碧原開心展示老同學蕭美琴的馬年福袋小紅包。她說，領到老同學的小紅包非常開心，更開心的是與老同學能再次重逢。

為了領取副總統蕭美琴的馬年新春福袋，民眾現場大排長龍，有的人清晨6點就來排隊。

副總統蕭美琴（右2）回台南發送馬年福袋小紅包，全程笑臉迎人，逐一親切與民眾互動。

