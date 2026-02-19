蘇巧慧發布第2支政績影片 強調深耕基層體育、見證林郁婷奪金之路

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今早到八里開臺天后宮參拜、發福袋，並談到她長期支持基層體育的政績。（記者黃政嘉攝）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧從大年初一起陸續發布「會做事、事做對」政績短影片，繼首支影片談她化身水獺媽媽陪伴親子後，今再發布第2支影片，強調她長期支持基層體育、並與台灣首位奧運拳擊金牌得主林郁婷有長達10年的深厚友誼，她說，體育要從基層紮根，她為新北每間學校爭取更多的訓練設施，也支持政府推動「黃金計畫」及各項運通賽事培訓經費，她將持續搭建更好的舞台，讓更多選手發光發熱。

蘇巧慧今早接連到蘆洲保和宮、八里開臺天后宮參拜、發福袋，對於今天發布深耕基層體育的政績影片，她受訪表示，剛開始擔任立委時，就遇到還是學生的拳擊手林郁婷，她後來變成了台灣的奧運金牌，一路走來，「林郁婷遇到困難時，我們會協助她，需要爭取資源時，我們也一起努力」，因為她的關係，更知道學校建設對培訓1個競技選手有多麼的重要，「所以我在樹林、鶯歌、新莊等地，甚至現在也擴大到全新北，為每間學校爭取更多的訓練設施，選手、一般學生都可以用，甚至操場連鄉親都可以使用」。

她提到，林郁婷過去在鶯歌工商的練習環境相當辛苦，她當時向教育部體育署爭取上百萬經費，為鶯歌工商設置「拳擊基訓站」，全面更新器材並改善訓練空間，並攜手林郁婷的教練曾自強，協助修正拳擊量級規範，讓更多選手有機會站上擂台。

蘇巧慧說，良好的訓練環境是發掘潛能的基礎，自上任以來，她已為新北超過40間學校，爭取近200項、總經費超過8億元的軟硬體設施改善，包括翻新操場跑道、整建活動中心地坪，改善老舊廁所及通學步道；在專業訓練場地，她陸續為學校爭取天幕球場、室內投打練習場、紅土棒球場、拳擊基訓站及網球場等；而當學生離開校園成為選手和教練，她也期盼給予他們最好的照顧，她在立法院一直支持政府推動「黃金計畫」及各項運通賽事培訓經費，提供選手最完整的培訓資源。

她指出，在地的民進黨新北市議員鄭宇恩平常也非常關心教育，因此在淡水、八里區，也共同合作了很多的學校建設，未來如果能夠再增加同黨的新北市議員初選參選人游明諺一起來努力，「相信我們的北海岸地區，一定可以讓孩子們教育更好，也讓鄉親們有更多好的生活空間」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今再發布第二支政績短影片，強調她長期支持基層體育，並與台灣首位奧運拳擊金牌得主林郁婷有長達10年的深厚友誼。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早到八里開臺天后宮參拜。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早先到蘆洲保和宮參拜、發福袋。（記者黃政嘉攝）

