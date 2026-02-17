為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白綠板橋走春人氣較勁 小英現身如大型粉絲見面會

    2026/02/17 18:46 記者羅國嘉／新北報導
    前總統蔡英文為民進黨新北市長參選人蘇巧慧站台，板橋接雲寺瞬間被擠得水洩不通，宛如小英大型粉絲見面會。（記者羅國嘉攝）

    前總統蔡英文為民進黨新北市長參選人蘇巧慧站台，板橋接雲寺瞬間被擠得水洩不通，宛如小英大型粉絲見面會。（記者羅國嘉攝）

    大年初一新北市板橋慈惠宮、接雲寺成為藍、白、綠三大陣營「走春」的戰場。新北市長侯友宜上午率先到場參拜祈福，向市民拜年並發送福袋，人潮絡繹不絕，支持者排隊幾乎繞半間廟宇；下午民眾黨主席黃國昌現身接力參拜，與民眾黨新北市議員參選人林子宇一同發放福袋，現場僅少數支持者熱情合影；壓軸登場的前總統蔡英文，為民進黨新北市長參選人蘇巧慧站台，廟埕瞬間被擠得水洩不通，場面氣氛宛如小英大型粉絲見面會。

    每年農曆春節，許多政治人物皆會到板橋慈惠宮與接雲寺參拜、發福袋、向民眾拜年，被視為台灣政壇春節走春的重要指標。侯友宜今天上午依序參拜、向民眾發送福袋，現場人潮相當洶湧，民眾排隊領取福袋將近繞了半間廟宇。下午黃國昌到場時，支持者紛紛上前合影，林子宇貼心準備寶可夢卡與貼紙分送孩童，吸引不少家長與小朋友互動；但現場也有民眾嘲諷黃國昌「超速仔要選到底喔」，林子宇回應「新年快樂」化解尷尬氣氛。

    黃國昌離場後，蘇巧慧團隊進場，廟埕內氣氛出現轉折，有民眾喊出「壞的走了，好的來了」，為場面增添情緒張力。下午蔡英文抵達時，人潮迅速集中，支持者高喊「小英總統」，手機高舉拍攝，爭相握手致意，有人握到手後興奮表示「過年都不洗手了」，希望將好運留住。蔡英文進出大殿期間，警方與隨扈多次提醒民眾往外站、留出通道，但人群仍頻頻向前推擠，只為近距離接觸，人潮相當誇張，現場畫面宛如大型粉絲見面會。

    新北市長侯友宜今天上午到板橋接雲寺參拜、向民眾發送福袋，現場人潮相當洶湧，民眾排隊領取福袋將近繞了半間廟宇。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜今天上午到板橋接雲寺參拜、向民眾發送福袋，現場人潮相當洶湧，民眾排隊領取福袋將近繞了半間廟宇。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨主席黃國昌現身板橋接雲寺參拜。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨主席黃國昌現身板橋接雲寺參拜。（記者羅國嘉攝）

