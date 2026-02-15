為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    四叉貓爆白營參選人酸陳彥廷空降、透支民眾黨資源 網酸輸不起

    2026/02/15 12:00 即時新聞／綜合報導
    四叉貓指出，日前民眾黨三蘆選區參選人由家樂福陳彥廷勝出，陳報名黨內初選一切符合規定，不過民眾黨的台中議員候選人「淘寶女」劉芩妤（見圖）馬上在LINE群發表意見，稱家樂福陳先生是「空降」才成為候選人。（資料照）

    民眾黨日前進行新北市議員初選，被視為黨主席黃國昌子弟兵的周曉芸輸給素人陳彥廷，後續發展卻爭議不斷，網紅四叉貓昨深夜爆料，指民眾黨台中議員參選人劉芩妤透過社群質疑陳彥廷「空降」，還稱「這樣會造成團隊的負擔，透支民眾黨的資源」、「蠻不能接受這樣的參選人」。對此網友紛紛質疑「人家什麼資格都符合，學歷還嚇嚇叫，金釵輸不起才是沒水準」、「偷酸周曉芸？」

    四叉貓在臉書發文指出，日前民眾黨三蘆選區參選人由家樂福陳先生（陳彥廷）勝出，陳先生報名黨內初選一切符合規定，還是用世新全民調贏過四金釵周曉芸。不過民眾黨的台中議員參選人「淘寶女」劉芩妤馬上在LINE群發表意見，她說家樂福陳先生是「空降」才成為參選人。

    四叉貓表示，「大家都記得金門周曉芸空降三盧逼走李有宜這件事吧」，並質疑劉芩妤還說，這樣會造成團隊的負擔，透支民眾黨的資源，甚至說陳先生是來做新手職前訓練。劉芩妤在LINE的留言還稱「我其實蠻不能接受這樣的參選人」，四叉貓則直言「原來符合規定報名海選的素人參政，在民眾黨內部是被這樣看待的阿......」。

    該文發出後引發網友議論，網友紛紛表示「不太懂為什麼檢討陳先生？遊戲規則一開始不就明訂了嗎？」、「對陳先生難以接受，對李貞秀沒有意見」、「那周曉芸為什麼會輸一個被掏寶女講成這麼菜的空降家樂福男？莫非掏寶女在偷酸周曉芸」、「陳彥廷是沒繳黨費還是沒繳初選費用？人家什麼資格都符合，學歷還嚇嚇叫，金釵輸不起才是沒水準」、「人家已經『深耕』15年了，也不是直接徵召，何來空降的說法」、「她真的知道什麼叫『空降』嗎？」、「雙標黨的日常思考」。

    熱門推播