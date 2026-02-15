親中媒體如何影響選民？2020年台灣總統大選案例登政治頂級期刊

芝加哥羅耀拉大學政治系助理教授高頡，透過2020年台灣總統大選，來分析選前數週內持續地閱讀親中媒體，是否有辦法影響選民的投票行為和對中國的態度。（資料照）

芝加哥羅耀拉大學（Loyola University Chicago）政治系助理教授高頡，在政治學頂級期刊《美國政治科學評論》（ American Political Science Review，APSR）發表研究，透過在台灣大規模的田野實驗以及長期的資料追蹤，來看親中媒體對民眾的影響，這是時隔38年再次有台灣為主要研究對象的文章登上APSR。

芝加哥羅耀拉大學（Loyola University Chicago）政治系助理教授高頡，透過2020年台灣總統大選做了一個隨機田野實驗（Randomized Field Experiment），來分析選前數週內持續地閱讀親中媒體，是否有辦法影響選民的投票行為和對中國的態度。

這篇名為〈親北京媒體如何影響選民：來自一項隨機化實地實驗的證據〉（How the Pro-Beijing Media Influences Voters: Evidence from a Randomized Field Experiment）研究登上國際政治學頂級期刊《美國政治科學評論》，研究發現，長期接觸親中媒體會讓無黨派跟原本就親中民眾的政治態度更加傾向中國這一邊，而對中國抱懷疑態度的人們，效果會正好相反。

這是自1988年以來，APSR時隔38年再次有台灣為主要研究對象的文章登上APSR，高頡在臉書表示，對於在台灣出生長大的他來說，能看到台灣案例出現在APSR，心裡有說不出的感動，也希望未來會有更多以台灣為主角的研究出現在頂尖期刊上。

美國蘭德智庫研究員王宏恩強調，這篇文章對於台灣研究是一個重要的里程碑，自1988年後再也沒有以台灣作為主要研究對象刊登上APSR了；王宏恩指出，作為政治學頂尖期刊，審查標準是嚴謹的可怕，這篇文章不只代表原作者的研究能力受到全方位的肯定，也代表台灣受到中國資訊跨國影響台灣民意的這件事，對於政治科學來說是個重要且有學術貢獻的研究方向與個案。

王宏恩認為，當有這篇文章作為標竿帶頭達陣第一名的政治學期刊，可預期未來相關的台灣研究也會更受到政治科學領域的重視。

