藍白封殺軍購預算 美前研究員聽證會怒嗆：KMT是「台灣自殺黨」？

國民黨與民眾黨在立法院聯手10度封殺1.25兆元的「國防特別條例」修正草案，此舉不僅引發國內政壇震盪，更引發美國政界的高度關注。美國眾議院「中共戰略競爭特設委員會」於週三（11日）舉行聽證會，受邀出席的前國會研究處研究員簡淑賢（Shirley Kan）在會上公開質疑國民黨的動機，更語出驚人地詢問：「KMT難道是『Kill Me in Taiwan』（在台灣自我毀滅）的意思嗎？」

在該場以「中共認知操弄邊緣化台灣」為題的聽證會中，簡淑賢明確指出，台灣在野陣營-國民黨與民眾黨，在立法院阻撓並封殺賴總統的國防特別預算，實質上削弱了對中共的嚇阻力。她批評，主要反對黨國民黨甚至在「民族復興」與「統戰論述」上為北京宣傳助攻。

簡淑賢在會上提出兩個尖銳問題：「KMT」（國民黨）是否暗指「Kill me in Taiwan」，淪為「台灣自殺黨」？其次，國民黨是否有能力應對挑戰，提出屬於自己的國防戰略？

PTT熱議：藍營在華府名聲恐「臭掉」

相關言論被轉載至PTT後，迅速引發網友熱烈討論。許多鄉民認為簡淑賢的發言代表美國對台立場的警訊，紛紛留言：「國民黨在華盛頓的名聲已經壞了！」、「沒有美國的支持，國民黨以後在台灣已經不可能執政。」、「美國關心台灣的國會議員比藍白想得多很多」、「外國人都很清楚垃圾藍白是中共的小弟啦」、「恭喜國民黨啊，看來在dc已經臭掉了」更有眼尖網友發現，聽證會現場後方座席出現駐美大使俞大㵢的身影，顯示台美雙方對此議題的高度重視。

目前針對美方的批評，國民黨與民眾黨尚未做出正式回應，但此番「自殺黨」說法已在政壇掀起軒然大波，也讓藍白陣營的國防立場再度成為國際焦點。

