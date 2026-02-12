賴清德不喜歡的立委都起訴？羅智強：不分藍綠、柯建銘是眼中釘

立院大亂鬥，北檢起訴10名朝野立委，國民黨立委羅智強表示，賴清德的司法追殺全面啟動。（取自羅智強臉書）

前年立法院審查「立法院職權行使法」，朝野立委爆發衝突，相互提告傷害，北檢今起訴3名綠委、7名藍委。國民黨立委羅智強表示，賴清德的司法追殺全面啟動，看似藍綠都有起訴，其實對付的都是賴清德不喜歡的人，民進黨團總召柯建銘更已成為賴清德的眼中釘。

羅智強指出，名單包括國民黨立委謝龍介、陳玉珍、王鴻薇、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁，遭檢方以依傷害、過失傷害、強制等罪提起公訴。

羅智強表示，大罷免大失敗，在野黨的國會席次一席也沒少，賴清德就想藉手中的司法利刃，誅殺在野黨委員。北檢才剛對無黨籍立委高金素梅下手，馬上就一口氣起訴7名國民黨立委。

羅智強指出，謝龍介、陳玉珍將參選台南市長、金門縣長，另外5人未來也將尋求連任；依選罷法規定，若遭判有期徒刑確定，即使是緩刑期間，也不得登記為候選人。「罷不掉，就讓你選不了」，這就是賴清德惡毒的算計。

羅智強說，國會衝突，民進黨使出各式暴力手段，有人擒抱襲臀，有人勾拳毆臉，還有人爬到在野立委頭上，連議事人員、警察都遭攻擊。但北檢僅意思意思起訴3人，其中民進黨立委林淑芬過去屢與黨唱反調，柯建銘更已成為賴清德的眼中釘。

羅智強表示，看似藍綠都有起訴，其實對付的都是賴清德不喜歡的人。守護台灣民主，在野必須要有「退此一步即無死所」的覺悟，團結一致、持志養氣，為民主奮鬥到底。

