李四川將戰新北市長 李宇翔：拿輝達落腳當賣點 市民難買單

新北市議員李宇翔表示，若台北市副市長李四川競選新北市長，繼續以「成功爭取輝達落腳台北市」作為主要賣點，新北市民很難買單。（圖由新北市議員李宇翔提供）

台北市副市長李四川昨宣布將於2月底辭去台北市副市長一職，投入新北市長選舉，民進黨新北市議員李宇翔表示，若李四川競選新北市長的起手式，繼續以「成功爭取輝達落腳台北市」作為主要賣點，新北市民很難買單。

李宇翔強調，新北市已被國民黨長期執政20多年，現在需要的是全心全意為新北打拚的新好市長，而不是把其他城市的成績，拿來當成延續國民黨持續佔據新北市長大位的工具人而已。

李宇翔指出，李四川過去多次將「成功爭取輝達總部落腳台北市」視為重要政績，在台北市府與輝達完成簽約後，台北市長蔣萬安更宣稱將為台北市帶來1萬個工作機會，但這樣的說法，看在許多新北市民眼中，實在五味雜陳。

他表示，新北市原本也是全國爭取輝達設置總部的重要候選城市之一，林口AI智慧園區更一度被外界認為極具競爭力，最後由台北市勝出，如今卻要新北市民為此喝采、甚至感謝，恐怕很難讓人心服。如果這1萬個工作機會能落腳林口，不僅能讓高科技人才在新北深耕，更能為人均預算在6都中長期墊底的新北市，帶來可觀且穩定的稅收挹注。

李宇翔強調，若李四川競選新北市長的起手式，繼續以「成功爭取輝達落腳台北市」作為主要賣點，「我想新北市民很難買單」，對五泰林的鄉親而言，更只會感到失落與洩氣。

