為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李四川將戰新北市長 李宇翔：拿輝達落腳當賣點 市民難買單

    2026/02/12 18:31 記者黃政嘉／新北報導
    新北市議員李宇翔表示，若台北市副市長李四川競選新北市長，繼續以「成功爭取輝達落腳台北市」作為主要賣點，新北市民很難買單。（圖由新北市議員李宇翔提供）

    新北市議員李宇翔表示，若台北市副市長李四川競選新北市長，繼續以「成功爭取輝達落腳台北市」作為主要賣點，新北市民很難買單。（圖由新北市議員李宇翔提供）

    台北市副市長李四川昨宣布將於2月底辭去台北市副市長一職，投入新北市長選舉，民進黨新北市議員李宇翔表示，若李四川競選新北市長的起手式，繼續以「成功爭取輝達落腳台北市」作為主要賣點，新北市民很難買單。

    李宇翔強調，新北市已被國民黨長期執政20多年，現在需要的是全心全意為新北打拚的新好市長，而不是把其他城市的成績，拿來當成延續國民黨持續佔據新北市長大位的工具人而已。

    李宇翔指出，李四川過去多次將「成功爭取輝達總部落腳台北市」視為重要政績，在台北市府與輝達完成簽約後，台北市長蔣萬安更宣稱將為台北市帶來1萬個工作機會，但這樣的說法，看在許多新北市民眼中，實在五味雜陳。

    他表示，新北市原本也是全國爭取輝達設置總部的重要候選城市之一，林口AI智慧園區更一度被外界認為極具競爭力，最後由台北市勝出，如今卻要新北市民為此喝采、甚至感謝，恐怕很難讓人心服。如果這1萬個工作機會能落腳林口，不僅能讓高科技人才在新北深耕，更能為人均預算在6都中長期墊底的新北市，帶來可觀且穩定的稅收挹注。

    李宇翔強調，若李四川競選新北市長的起手式，繼續以「成功爭取輝達落腳台北市」作為主要賣點，「我想新北市民很難買單」，對五泰林的鄉親而言，更只會感到失落與洩氣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播