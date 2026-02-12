為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    卓揆｢全面接受新式核能｣ 國民黨籲立刻廢除反核、台獨神主牌

    2026/02/12 18:34 記者施曉光／台北報導
    國民黨呼籲民進黨立刻廢除「反核」、「台獨」2大神主牌。（國民黨提供）

    國民黨官方臉書今日傍晚發文指出，寧可缺電也要死抱「非核家園」的民進黨，終於被現實打醒，行政院長卓榮泰宣布「全面接受新式核能」，這道髮夾彎轉得太猛，連自家前客委會主委楊長鎮都痛批「感到被羞辱！」國民黨主席鄭麗文呼籲民進黨立刻廢除「反核」、「台獨」2大神主牌！

    國民黨指出，面對AI算力需求與停電危機，民進黨終於承認，愛不能發電，核能才可以，民進黨放著不到2元的便宜核電不用，硬要全民扛昂貴的綠能價差，「這種『敗家子』又頻出弊案的錯誤政策，究竟浪費了國家多少時間與金錢？」國民黨早做對的事，民進黨現在才跟上，如果沒有國民黨成功修法將核電廠年限延至60年，幫國家保留了這線「核能生機」，賴政府今天連「轉彎」的門票都沒有。

    國民黨表示，既然承認核能是國力關鍵，鄭麗文早就嚴正要求，「請民進黨立刻下架『反核神主牌』，同時將綁架台灣安全的『台獨黨綱』一併丟進歷史垃圾桶！」賴清德總統與卓內閣既然知道錯了，既然決定要轉彎，就請跟上國民黨「福國利民」的正確路線，別再被意識形態綁架！

