    《世紀血案》引熱議 國家太空中心主任吳宗信：台灣民主不是天上掉下來的

    2026/02/12 13:18 記者洪美秀／新竹報導
    《世紀血案》電影引熱議，國家太空中心主任吳宗信稱台灣的民主不是天上掉下來的。（圖像取自吳宗信臉書）

    《世紀血案》電影還未後製及上映，卻因改編1980年228發生的林義雄林宅血案事件引發社會嘩然與批評和討論，從演員到導演都發表聲明，讓這段46年前發生的血案引發社會共感，尤其台北101董座賈永婕連續多天的發文造成效應，從藝人到學界及政治界，都有多人發表看法，其中國家太空中心主任吳宗信也發文提到，看到監委田秋堇受訪的YT影片，想對現在的學生說，台灣能有現在的民主，不是天上掉下來的，是上一輩犧牲性命與家庭換來的。

    吳宗信回憶1980年當時發生時，他是高一的學生，除了唸書，整天只想踢足球，甚麼攏毋知。看完田秋堇的訪問影片後，心情一直無法平復，他在與學生的群組內，寫下：老師衷心希望你們也不要除了唸書以外，甚麼都不知道，不知道你們現在自出生到現在所享受的台灣民主，不是天上掉下來，是上一輩犧牲性命與家庭換來的。

    吳宗信也分享，4年前去國家資料館查出他在美國唸書時，因為對國民黨有意見，公開表示反對，長期被監視，收集資料，連去Houston或其他地方，舉辦的所有活動，都被「爪扒仔」做記錄報回台灣。他也在畢業前就決定，一定要回台灣，貢獻所學給這個苦難的國家。

    他也回想，1981年，陳文成教授台大數學系畢業，也是與他同一U. Michigan學校畢業的數學博士，陳文成非常優秀，當年回台省親，結果被調查局叫去問為何要捐錢給施明德，隔天早上就被發現陳屍在台大某圖書館邊。吳宗信分享，不管是林義雄林宅血案及陳文成死亡案，都是台灣民主過程中讓人痛心與難過的事件。

