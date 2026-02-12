台灣禁不起「掉單」風險 陳培瑜籲在野黨實質審查國防特別預算

民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

民眾黨立院黨團昨表態，願意讓行政院版軍購條例付委併案審查；國民黨團總召傅崐萁則嗆，政院版是否付委已非重點，因為最終三讀通過的「絕不會是行政院版本」。對此，民進黨團書記長陳培瑜表示，台灣禁不起「掉單」的風險，且照顧國軍是責任，不該成為阻擋預算的藉口，台美關係緊密，切勿自斷手腳，呼籲在野黨停止無理的杯葛，讓國防特別預算進入實質審查。

陳培瑜表示，上個月底，立法院第4會期在遺憾中結束。行政院提出的國防特別預算條例草案，即便經過2個月的溝通，仍遭在野黨持續阻擋，連付委審查的機會都沒有。總統賴清德在《法新社》專訪中，再次向國際社會傳達了台灣守護民主的堅定意志；然而，國際社會看的不只是我們的「說法」，更在看我們的「做法」。

陳培瑜說，台灣禁不起「掉單」的風險，現在全球軍工產能吃緊，美國等主要供應國的訂單早已排滿。預算遲遲不過，台灣極可能跌出軍備交付的「優先名單」。這就像排隊買限量商品，輪到你了卻拿不出錢，機會立刻就會讓給別人。當日本（國防預算1.8兆）、韓國（1.4兆）、菲律賓都在全力提升軍備時，台灣若選擇不通過預算，就是將自身的安全置於險境。

陳培瑜指出，第二，照顧國軍是責任，不該成為阻擋預算的藉口。有部分輿論將預算卡關，歸咎於政府沒有答應在野黨「每月替志願役加薪3萬元」的提案。事實上，照顧國軍，民進黨政府做得比誰都多，過去10年政府4度調薪，累計幅度達14%，去年更調升5項加給。她說，在野黨提出的「齊頭式加薪」不僅有違憲疑慮，更破壞軍中倫理與專業體制。

陳培瑜提到，最後，台美關係緊密，切勿自斷手腳，今天民進黨中央黨部公布的民調顯示，國人對「台美21世紀貿易倡議」的談判結果高度滿意，這證明了台美關係正處於史上最好的時刻。國防部長顧立雄與參謀總長梅家樹也再三強調，台灣不能成為印太區域嚇阻力量的破口。

「一紙協議換不來和平，唯有實力才能確保真和平。」陳培瑜強調，當盟友願意支持我們，我們更該展現自我防衛的決心，而不是讓國際社會看笑話，重演21年前潛艦軍購案被阻擋69次的歷史悲劇。她呼籲在野黨，國家的防衛不能等，對子弟兵的支持更不能等。請停止無理的杯葛，讓國防特別預算進入實質審查。

