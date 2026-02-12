為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    王世堅喊高金素梅是台灣派 民進黨：高金曾稱「我們習近平」難認挺台派

    2026/02/12 11:16 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委王世堅表示相信被檢調搜索的無黨籍立委高金素梅是「台灣派」，又反問說「原住民不是台灣派嗎？」，引發議論。（資料照）

    民進黨立委王世堅表示相信被檢調搜索的無黨籍立委高金素梅是「台灣派」，又反問說「原住民不是台灣派嗎？」，引發議論。（資料照）

    民進黨立委王世堅表示相信被檢調搜索的無黨籍立委高金素梅是「台灣派」，又反問說「原住民不是台灣派嗎？」，引發議論。民進黨今（12日）強調，重點在於其是否涉及詐領助理費及國安疑慮，且高金素梅曾赴中參加九三閱兵大典，更於立法院質詢稱「我們習近平」，難認是「挺台派」。

    高金素梅因涉詐領補助款、違反醫療器材管理法等罪嫌被檢調搜索約談，王世堅10日稱「相信她是台灣派」，被質疑「力挺」。王11日爆怒強調，「她是台灣派這有什麼不對？原住民是最忠實的台灣派」，盼能化敵為友、壯大台灣，並呼籲高金素梅勇敢面對。

    民進黨中央黨部今天上午召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會，媒體關切王世堅對高金素梅的「台灣派」說法。民進黨發言人吳崢回應，「台灣派」的定義並非目前最重要的事，關注重點在於高金素梅身為國會議員，是否涉入詐領助理費，以及外界質疑背後是否有中國資金與國安疑慮。

    吳崢說，國會審議涉及關稅協議與立法，影響台灣未來經濟發展，若國會遭滲透是「國家的重中之重」，外界應關注有無不當金流與連結。

    對於在野黨立委批評檢調，吳崢提醒，國民黨過去一年多次攻擊司法人員，包括針對偽造文書案件衝撞北檢、攻擊總統賴清德獨裁，但近期包含國民黨組發會副主委、專委及各地黨工等涉案人在內，「通通都認罪了」。這些人承認犯罪，對照去年攻擊檢調的景象相當荒謬，呼籲在野黨停止打擊第一線捍衛法制的檢調人員。

    民進黨政策會執行長吳思瑤則強調，在台灣不分族群、男女老少都應當是「挺台派」，不需要特別以原住民族或其他族群區分。

    不過，吳思瑤質疑，根據她長期在立法院觀察，高金素梅曾以立委身分赴中參加九三閱兵大典，在國會殿堂質詢時使用「簡體字」簡報，甚至對行政院長說出「我們習近平」。吳強調，「這樣的言行是挺台派嗎？希望王世堅委員應當可以多做觀察，但我個人認為這並不是挺台派。」吳思瑤並重申，台灣是法治國家，只要不違法就不害怕司法，呼籲在野黨尊重司法，而非鬥臭司法。

    熱門推播